台新質疑帳上現金不足 中信金：絕對有能力支應收購

中央社／ 台北11日電

新光金出售，陷入中信金與台新金雙龍搶珠局面，台新金與新光金今晚宣布調高換股比例，外界關注中信金是否要加碼，對此中信金總經理高麗雪不回應，但她強調中信金絕對有能力支應收購。

台新金與新光金今天傍晚雙雙召開臨時董事會通過調整換股架構，擬以台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股。台新金總經理林維俊於會中質疑，中信金擬公開收購新光金，但中信金6月底的財報帳上現金僅新台幣2.8億元，如何籌措是要向主管機關交代。

高麗雪晚間告訴中央社記者，金控經營是投資概念，何時投資都可以預期，也可預期各種日常費用支出等金流，雖然目前帳上現金不多，但中信金都符合主管機關相關資本適足率、雙重槓桿比率等規定。

高麗雪指出，法規規定雙重槓桿比率是在125%上限內，中信金目前舉債空間是足夠的；當初提出收購1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，其中的現金收購價都有計算過，借款額度也都有談好。

高麗雪強調，在併購之前不需要把現金放在那邊等，而是當情境發生時，有沒有能力付的出來，中信金是有能力支應的。

高麗雪說，「如果送件只有2億元現金，主關機關會同意嗎？公司怎麼可能這麼兒戲。」但她也強調，不想批評別人。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

影／新新併提高換股比例 台新金、新光金發重訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

投信連19買台股 外資大買新光金調節中信金台新金

台新金、新光金今開臨時董事會 台新出價至少拉到0.72以上

相關新聞

新新併加碼！「1 : 0.672 + 特別股」 轉換價格衝14.18元

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，且各方角力不斷，備受金融市場關注。為了爭取股...

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

新光金、台新金今日下午召開臨時董事會，最新的換股比例出爐。據了解，二家金控董事會決議，以1股新光金換0.672股的台新金...

台新金：新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數

為爭取合意併購獲股東支持，台新金與新光金今天召開臨時董事會通過換股架構調整。台新金總經理林維俊強調，新新併開大門走大路，...

股臨會10月9日登場！台新總經理林維俊：換股比例不會再調整

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，各方角力不斷，備受金融市場關注。為了爭取股東...

能第一為何當第四？ 新光金總座：幫人當第一與幫自己不同

新光金（2888）與台新金（2887）11日晚間召開重訊記者會，宣布調高換股比例。由於新光金與台新金合併後，將成國內第四...

新新併加碼！為何調整換股架構 台新金總經理：大環境現3變化

中信金申請公開收購新光金來勢洶洶，新新併確定加碼。台新金與新光金今天召開臨時董事會通過調整換股架構，決議改採以台新金0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。