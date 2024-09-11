台新質疑帳上現金不足 中信金：絕對有能力支應收購
新光金出售，陷入中信金與台新金雙龍搶珠局面，台新金與新光金今晚宣布調高換股比例，外界關注中信金是否要加碼，對此中信金總經理高麗雪不回應，但她強調中信金絕對有能力支應收購。
台新金與新光金今天傍晚雙雙召開臨時董事會通過調整換股架構，擬以台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股。台新金總經理林維俊於會中質疑，中信金擬公開收購新光金，但中信金6月底的財報帳上現金僅新台幣2.8億元，如何籌措是要向主管機關交代。
高麗雪晚間告訴中央社記者，金控經營是投資概念，何時投資都可以預期，也可預期各種日常費用支出等金流，雖然目前帳上現金不多，但中信金都符合主管機關相關資本適足率、雙重槓桿比率等規定。
高麗雪指出，法規規定雙重槓桿比率是在125%上限內，中信金目前舉債空間是足夠的；當初提出收購1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，其中的現金收購價都有計算過，借款額度也都有談好。
高麗雪強調，在併購之前不需要把現金放在那邊等，而是當情境發生時，有沒有能力付的出來，中信金是有能力支應的。
高麗雪說，「如果送件只有2億元現金，主關機關會同意嗎？公司怎麼可能這麼兒戲。」但她也強調，不想批評別人。
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