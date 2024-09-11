能第一為何當第四？ 新光金總座：幫人當第一與幫自己不同

新光金（2888）與台新金（2887）11日晚間召開重訊記者會，宣布調高換股比例。由於新光金與台新金合併後，將成國內第四大金控，若被中信金（2891）收購，總體規模將是台灣第一大，就有新光金大股東喊「可以當第一為何要當第四？」對此，新光金總經理陳恩光表示，「當第一當然很好，但是你是幫人家當第一，還是幫自己當第一，是不一樣的概念。」

針對合併案，新光金大股東曾質疑「新光可以當第一，為何要當第四？」對此，陳恩光表示，當第一當然很好，大家都想當第一，但是你是幫人家當第一，還是幫自己當第一，是不一樣的概念，以內部計算，若合併案完成，台新新光金控將由台新持股約52%，新光持股約48%，我們有相當大的發言權跟管理權。

反之，中信金是以換股加現金公開收購新光金達51%持股，另外49%是否會照原本收購價格就不一定，也有可能是折價，也就是先購後併巧妙的地方，新光金無法控制，假設中信的還是用原來的換股比例來計算，新光持股約20%左右，「所以是他（中信）變成第一，但是我（新光）是不是第一，就不知道了。」

而新光金本次臨時董事會中，針對調高換股比例議案，共有11席董事贊成，2席持保留意見，2席反對，陳恩光指出，反對的董事主要是對特別股有疑慮，因中信金有用現金交換，但台新金是類現金的特別股，雖然台新過去發放股息的記錄也還不錯，但目前尚未有盈餘需要累積，沒辦法到十全十美，持反對意見的董事應是對這個部分還有顧慮。

另外，新壽有三年各70億對金管會的增資承諾。新光金副總林宜靜表示，去年已完成15億，今年3月注資新壽70億元，8月再次注資138億元到新壽，三年增資承諾已在兩年內完成。陳恩光補充，依照與台新金的合併契約，萬一要重大籌資，要尊重台新金，會與台新金討論，得到同意後才會做重大籌資。