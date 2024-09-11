新新併加碼！為何調整換股架構 台新金總經理：大環境現3變化

中信金申請公開收購新光金來勢洶洶，新新併確定加碼。台新金與新光金今天召開臨時董事會通過調整換股架構，決議改採以台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股，台新金總經理林維俊不諱言，調高換股比例的原因之一，就是要爭取股東支持。

依台新金今天收盤價每股18.5元加計特別股，調整後轉換價格所含新光金每股換股價格為14.18元，對比中信金提出換股0.3132股加現金，以今天收盤價換算收購價格為14.2元，如今新新併與中新併價碼差距微幅。

台新金及新光金今天晚間赴證交所召開重訊記者會，林維俊指出，台新金決議發行3年期、年利率1.665%辛種特別股，利率水準參考目前3年期定存利率，對股東如同「類現金」概念，3年間每年都會有1.665%股息進帳，待3年期滿台新金會全部收回，且期間台新金會申請辛特上市，換言之，若期滿前股東要出售，亦有出場機制。

新光金總經理陳恩光說明，台新金發行的辛特有別一般特別股，具可累積性質，是較有保障的特別股，若首年因任何原因，新成立的台新新光金配不出1.665%股息，尚未分配金額會記帳、累積，到下一個年度，當金控有足夠金額配發時，會補充配發給股東。

林維俊強調，「這是非常有保障的類現金，保障股東可拿到3年定存利率，可累積性質，也意味不會有任何一個年度最後拿不到」。

不過，林維俊不諱言，特別股為負債性質產品，台新金財務長賴昭吟補充，辛特無轉換權、也無投票權，到期強制收回，賸餘財產分配權則和除了己種特別股以外其他特別股相同。

林維俊表示，台新金決議併購架構增加特別股，是避免此刻就將帳上現有逾新台幣200億元現金流出，若保留在新成立的台新新光金帳上，可讓新金控有較強能力抵禦風險，因應金融不穩定時任何子公司必要的增資需求，其中包括壽險子公司在內。

根據台新金預估，3年期間辛特每年發出股利約在5億元，3年期滿收回要支付的本金約300億元。

對於換股比例調整，林維俊舉例，今年1月台積電股價還在500多元，現在已到900多元，可見資本市場價格波動，若有人在1月賣掉台積電，不能事後指責對方賤賣資產，這是不公平的指控，因為環境會變。

他進一步指出，台新金之所以決議調整換股架構，主要考量大環境出現3大變化，首先是前一次評估是以首季財報為基礎，此次是以半年報為基準，新光金新經營團隊相當努力，上半年獲利均令人驚艷。

其次是市場對美元利率看法已出現變化，林維俊表示，幾個月前美元利率前景還具不確定性，現在市場認為美元利率下行趨勢已更明顯，新壽幣別錯配，負債面大宗來自台幣、資產則多放在美元，當美元利率下降，對新壽會有很大助益，因大環境不同，市場上分析師對新光金評估也都出現不同估價。

第3，林維俊直言，因有公開收購、惡意併購議題存在，讓資本市場波動較劇烈，新光金股票最近也漲了不少；他表示，雙方決議調整換股比例，希望能爭取新光金股東認同與支持，促成此次對等合併，未來責任共擔、成效共享，也藉此展現新新併一定要走到底的決心。