影／新新併提高換股比例 台新金、新光金發重訊

針對合併新光金搶親，金管會證實，中信金已正式補件，依照法規，倘若金管會後續未再要求中信金補件，則金管會最晚會在9月24日准駁，而新光金、台新金今天也召開臨時董事會，決定最新的換股比例。

新光金、台新金今天下午召開臨時董事會，晚上在證交所舉行重訊記者會，由台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光、副總經理林宜靜說明董事會決議事宜，宣布最新的換股比例，二家金控董事會決議，以1股新光金換0.672股的台新金普通股，再加上0.175的特別股（3年期），換股比例已較先前的0.6022大幅拉高。