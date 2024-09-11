聽新聞
0:00 / 0:00
影／新新併提高換股比例 台新金、新光金發重訊
針對合併新光金搶親，金管會證實，中信金已正式補件，依照法規，倘若金管會後續未再要求中信金補件，則金管會最晚會在9月24日准駁，而新光金、台新金今天也召開臨時董事會，決定最新的換股比例。
新光金、台新金今天下午召開臨時董事會，晚上在證交所舉行重訊記者會，由台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光、副總經理林宜靜說明董事會決議事宜，宣布最新的換股比例，二家金控董事會決議，以1股新光金換0.672股的台新金普通股，再加上0.175的特別股（3年期），換股比例已較先前的0.6022大幅拉高。
而中信金在8月23日宣布的公開收購價格，1股新光金可拿到每股4.09元現金，搭配0.3132股的中信金股票，倘若依照今日新光金及中信金的每股13.5元、32.3元收盤價來看，在為期二周的變動之後，實際的中信金公開收購價格，已不到14.55元，而大約在每股14.2元左右。據了解，中信金下周五將召開例行董事會，會否再拉高換股比例價格，則要看台新金今日的最新出價結果而定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言