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影／新新併提高換股比例 台新金、新光金發重訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
新光金、台新金今天下午召開臨時董事會，晚上在證交所舉行重訊記者會，由台新金總經理林維俊（中）及新光金總經理陳恩光（右）、副總經理林宜靜說明董事會重大決議事宜，宣布最新的換股比例，提問時，新光金總經理陳恩光示意由台新金總經理林維俊代表發言。記者邱德祥／攝影
新光金、台新金今天下午召開臨時董事會，晚上在證交所舉行重訊記者會，由台新金總經理林維俊（中）及新光金總經理陳恩光（右）、副總經理林宜靜說明董事會重大決議事宜，宣布最新的換股比例，提問時，新光金總經理陳恩光示意由台新金總經理林維俊代表發言。記者邱德祥／攝影

針對合併新光金搶親，金管會證實，中信金已正式補件，依照法規，倘若金管會後續未再要求中信金補件，則金管會最晚會在9月24日准駁，而新光金、台新金今天也召開臨時董事會，決定最新的換股比例。

新光金、台新金今天下午召開臨時董事會，晚上在證交所舉行重訊記者會，由台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光、副總經理林宜靜說明董事會決議事宜，宣布最新的換股比例，二家金控董事會決議，以1股新光金換0.672股的台新金普通股，再加上0.175的特別股（3年期），換股比例已較先前的0.6022大幅拉高。

而中信金在8月23日宣布的公開收購價格，1股新光金可拿到每股4.09元現金，搭配0.3132股的中信金股票，倘若依照今日新光金及中信金的每股13.5元、32.3元收盤價來看，在為期二周的變動之後，實際的中信金公開收購價格，已不到14.55元，而大約在每股14.2元左右。據了解，中信金下周五將召開例行董事會，會否再拉高換股比例價格，則要看台新金今日的最新出價結果而定。

新光金、台新金今天下午召開臨時董事會，晚上在証交所舉行重訊記者會，由台新金總經理林維俊（左二）及新光金總經理陳恩光（右）、副總經理林宜靜說明董事會重大決議事宜，宣布最新的換股比例，二家金控董事會決議，以1股新光金換0.672股的台新金普通股，再加上0.175的特別股（3年期），換股比例已較先前的0.6022大幅拉高。記者邱德祥／攝影
新光金、台新金今天下午召開臨時董事會，晚上在証交所舉行重訊記者會，由台新金總經理林維俊（左二）及新光金總經理陳恩光（右）、副總經理林宜靜說明董事會重大決議事宜，宣布最新的換股比例，二家金控董事會決議，以1股新光金換0.672股的台新金普通股，再加上0.175的特別股（3年期），換股比例已較先前的0.6022大幅拉高。記者邱德祥／攝影

中信金 台新金 新光金 股票 金管會

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