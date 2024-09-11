新新併加碼！「1 : 0.672 + 特別股」 轉換價格衝14.18元

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，且各方角力不斷，備受金融市場關注。為了爭取股東們支持，台新金（2887）、新光金11日下午召開臨時董事會，通過調高換股比例為1股新光金換0.6720股的台新金普通股加計0.175股辛種特別股（3年期），年利率1.665%，調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為14.18元。

台新金與新光金於11日分別經董事會決議通過調整換股架構，以台新金0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股。辛種特別股每股面額為新臺幣10元，年利率1.665%，並在3年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，換取新光金控現有已發行之特別股。

依台新金11日收盤價18.5元和辛種特別股每股面額計算，普通股約12.432元加上辛種特別股約1.75元，調整後轉換價格所含的新光金每股換股價格為14.18元，相較原訂價格提高25%，相較新光金11日收盤價13.5元之溢價為5%。

台新金指出，自8月22日宣布合意對等合併以來，台新金進一步評估未來業務計劃以及潛在的綜效，更堅定了合併後公司將為雙方股東創造最大價值的信心，故今日董事會通過調整換股架構；而新光金董事會在深入審閱新的換股條件後亦已決議同意該等調整，雙方將竭盡全力完成合意合併以創造公司長期價值。

雙方期待在有共同的企業文化下，借重雙方的管理團隊，創造一個互補共融、均衡發展、穩健成長的新金控。讓台新新光金控發揚光大，成為台灣金融業的新領導品牌。