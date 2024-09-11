新新併提高換股比率有譜 晚間8點重訊說清楚

新新併提高換股比率有譜，台新金（2887）及新光金（2888）已敲定11日20時召開重訊記者會，由台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光、副總經理林宜靜說明董事會重大決議。

新光金搶親案進入白熱化，中信金（2891）、台新金各自出招。台新金再揪新光金下午同步召開臨時董事會，討論調高換股比例案，激勵新光金今天股價大漲3.85%，但台新金股價下跌1.6%，中信金股價也下跌1.22%。

台新金與新光金先前於8月22日同步召開董事會，通過以「換股方式」合併，台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股，以當日股價來換算，相當於台新以11.32元折價吃下新光金。

而中信金宣布出每股14.55元公開收購，台新金控主導合意併購的「新新併」，面臨調整價格壓力，同時新光金不少股東都希望能夠調高換股比例。