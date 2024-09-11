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獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.6722股再加特別股
新光金、台新金今日下午召開臨時董事會，最新的換股比例出爐。據了解，二家金控董事會決議，以1股新光金換0.6722股的台新金普通股，再加上0.175的特別股（3年期），換股比例已較先前的0.6022拉高。
而中信金在8月23日宣布的公開收購價格，1股新光金可拿到每股4.09元現金，搭配0.3132股的中信金股票，倘若依照今日新光金及中信金的每股13.5元、32.3元收盤價來看，在為期二周的變動之後，實際的中信金公開收購價格，已不到14.55元，而大約在每股14.2元左右。
據了解，新光金臨董會15席董事裡僅吳欣儒及李增昌反對，一席獨董許永明及一席一般董事（新光三越）持保留意見，其餘11席全數同意。
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