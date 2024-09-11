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併購案炒熱新光金股臨會委託書 集保：若價購即違法

中央社／ 台北11日電
台新金、新光金提合意併購，中信金搶親，新光金股東臨時會將於10月9日舉行，委託書炙手可熱。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台新金、新光金提合意併購，中信金搶親，新光金股東臨時會將於10月9日舉行，委託書炙手可熱。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台新金新光金提合意併購，中信金搶親，新光金股東臨時會將於10月9日舉行，委託書炙手可熱。集保今天表示，價購委託書屬違法行為，呼籲有具體事證即刻檢舉。

市場傳出，目前新光金股臨會委託書價格已炒至每張數百元。

台灣集中保管結算所今天發布新聞稿表示，證券市場時有股東會價購委託書傳聞，為加強委託書管理、遏阻不法行為，集保結算所對市場上關注案件，會不定期查核各委託書徵求場所，確保遵守股東會使用委託書規則。

集保結算所經理陳子碇強調，委託書徵求人以金錢或其他利益向股東購買委託書，屬嚴重違法行為，除價購取得的委託書不予計入該次股東會表決權外，金管會並將依證券交易法，對違法者處以新台幣24萬元至480萬元罰鍰。

集保說明，投資人如有發現違法取得及使用委託書，可向集保結算所檢舉，並可檢具違法過程錄音、錄影或照片協助查證。經查證屬實者，最高給予檢舉獎金20萬元。

集保結算所同時呼籲，投資人除了以委託書委託他人出席外，也可多加利用集保「股東e服務」，透過電子投票參與股東會表決，落實股東行動主義，股東會如有發放紀念品，股東可依照公司公告期間、地點領取紀念品，股東權益不受影響。

中信金 台新金 新光金 金管會 集保結算所

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