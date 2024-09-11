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中信金若成功收購 將更名「中信新光金控」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

在金管會准駁中信金公開收購新光金的關鍵時刻，中信金昨天再發出八點聲明，其中針對新光的品牌價值維繫，中信金首度表態，未來合併之後，公司名稱將會改為「中信新光金控」，此外，旗下的人壽公司也將會稱為「台灣新光人壽」。

中信金指出，基於新光金控是歷史悠久的金融機構，由廣大的客戶群與員工累積六十年下來的商譽，經營團隊討論未來合併後的金控擬建議以「中信新光」金控、合併後人壽保險擬以「台灣新光」人壽為命名方向。

此外，中信金會是新光金六百萬客戶以及一萬六千名員工最好的選擇。根據統計，中信金員工的薪資和福利水準為金控業界第一，未來若取得新光金控進行整併時，將提供三年員工工作權的保障。

中信金也意有所指地說，中信絕對不會違規「價購新光金控委託書」，也呼籲同業要遵守相關法令。

而針對新光金的公開收購案，皆向主管機關申報、審核，同時資本健全度在法令要求範圍內，並無資本不足疑慮。

此外，中信金為國內首家獨董過半的金融機構，日常營運皆在主管機關的高度監理之下，任何問題皆會配合主管機關要求辦理。

而針對台新金主張合意併購優先，中信金表示，資本市場就是鼓勵多家競價，美國資本市場行之已久的非合意併購方式，就連一向保守的日本政府，在二○二三年由經濟產業省（ＭＥＴＩ）宣布了一項有利敵意併購並能促進經濟發展的重要政策「企業併購指引—提高企業價值和保障股東利益」（併購指引），顯示合意併購優先的概念，在國際上並不存在。

中信金指出，提供新光金股東優質方案，價格較競爭對手溢價近三成，尤其中信資本強度健全，在公開收購案宣布後，中信金在標準普爾的評等為ＢＢＢ、中華信評的評等為twAA-皆確認、展望維持穩定，有信心面對未來可能的市場波動。

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