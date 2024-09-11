准駁與否…估24日前有結果 金管會：已要求中信金補件

金管會主委彭金隆昨天首度回應中信金控公開收購新光金控的審查進度，他指出，已在九月四日發函中信金，要求補件，至於金管會何時作出准駁的決定，要視中信金的補件進度而定。

金融圈預期，由於中信金是在八月廿六日遞件金管會申請公開收購新光金，從隔日起算，至九月四日已審核六個工作天，若中信金在今天完成補件，距離十五天的審核工作日還有九天，因此預計金管會在九月廿四日之前做出決定。

至於金管會針對哪些項目要求中信金補件？銀行局長莊琇媛表示，主要有兩部分，一是要求中信金更明確說明金控各關係人最近半年的買賣新光金狀況，亦即關係人持股的情形，二是要中信金不能只引用財顧的分析，而是自己必須有評估對新光金合併綜效，以及收購新光金之後的財務預測。

其中，金管會關注關係人持股的問題，一是不希望一旦核准公開收購，未來關係人持股若未釐清，將引發內線交易或偷跑等爭議。另據了解，除了這兩大項目之外，金管會要求中信金補充說明的問題，還包括面對同時有台新和新光的合併在進行，中信金是否有因應對策，以及中信金公開收購的資金來源如何？各種財務指標會否受到公開收購的影響？金管會都要求中信金具體說明。

莊琇媛也說，不論合意或非合意併購，最終由於都會經過股東會通過，因此，一定是走回合意併購，她以富邦金併日盛金為例，最後也是經由雙方股東會完成「合意」的程序；此外，金管會在審核併購案時，也將多方關係人，包括股東、客戶、社會穩定及金融秩序都列入考量。

中信金則回應，金管會來函要求補件，公開收購的相關議題，包括合併綜效、資本籌措，以及經營規畫等，都有相關提問，中信金皆如期如實回覆。