台新金新光金11日開臨董會 擬提高換股比例

據透露，台新金控和新光金控將在今天下午召開臨時董事會，調高換股比例的價格。台新金將先開董事會，接著新光金將在下午五時舉行臨時董事會，屆時台新金會否把換股價格拉高至接近中信金公開收購新光金的價格，甚至超過中信金的開價，市場高度矚目。

台新金與新光金八月廿二日召開董事會，決議通過以「換股方式」合併，台新金以每○點六○二二股普通股換得新光金一股普通股，以昨天股價換算，相當於台新以十一點三二元折價吃下新光金。

中信金在台新金和新光金通過換股合併案後，提出公開收購新光金，擬以○點三一三二股中信金加四點○九元收購，以當天股價換算約十四點五五元。

而在中信金宣布出每股十四點五五元公開收購價後，台新金主導合意併購的「新新併」，即面臨調整價格的壓力。台新金與新光金今天下午將召開臨時董事會，討論提高換股比例一事。目前新光金股價約每股十三元，台新金股價為十八點八元，最新的換股比例可能會調高到○點六九一四。若是比照中信金出價十四點五五元，換股比例約○點七七三九，市場預期，新換股比例會介於○點六九一四至○點七七三九之間。

台新金在八月底開法說會，總經理林維俊指出，在股價持續變動的不確定情況下，未來的確有可能會調整換股比例。他說，三家公司都是上市公司，每天的股價都在波動，出價的數字是處於一個動態改變的情況，也很難說誰的出價比誰高出百分之多少。

台新金之前提出一比○點六○二二的換股比例，也就是○點六○二二的台新金普通股換一股新光金普通股。若要提高換股比例，林維俊先前表示，流程上需要將八月廿二日雙方董事會的程序再走一次，才能更改換股比例。

至於一旦台新金調高換股比例，中信金是否會跟進調價？中信金副董吳一揆日前在法說會回應，歡迎台新金調升比例，中信金當初的出價彰顯新光金價值，等確定對方調高比例後，再回應是否加價 。