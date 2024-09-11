中信金承諾 新光名字不會消失

金管會主委彭金隆昨（10）日說，已在4日發文請中信金（2891）針對公開收購新光金（2888）進行補件，至今尚未收到補件，不過中信金昨日傍晚發出聲明表示，對於主管機關的相關提問，皆如期如實回覆。而中信金也在聲明中釋出最大誠意，強調未來中信合併新光以後，將改名「中信新光金控」，新光的名字不會消失。

中信金對新光金進行公開收購的核准日，恐因金管會要求補件而延宕，依照金管會的說法，金融圈推估，因中信金是在8月26日送件、隔日起算，若到9月4日止，前面已經審了六天，若中信最快在11日補件，後面還有九天，估金管會將在9月24日前准駁。

不過據了解，中信在送件後，已針對主管機關的疑問及要求補件，包括合併綜效、資本籌措、關係人買賣新光金股票，以及經營規劃等，都如期回覆，至於如何重新計算生效日，則由金管會決定。

銀行局長莊琇媛說，要求中信金補件，主要是認為中信金在收購新光金案的說明與文件不夠，主要有兩大部分，一、中信金未明確說明各關係人近六個月買賣新光金的狀況，即關係人持股狀況，二、中信金也未能分析評估收購新光金後的財務預測。

對於雙龍搶新光金案，莊琇媛說，金管會審核任何併購案，不論合意或非合意，我們秉持的是「最終一定是合意併購」，例如富邦金收購日盛最終也是得經由雙方股東會「合意」。

對於外界擔心中信收購新光後，新光品牌將因此消失，中信昨天強調，未來合併新光金後的金控擬建議以「中信新光」金融控股公司、合併後人壽保險擬以「台灣新光」人壽公司為命名方向，期待可以一起合作，打造國際級的金融機構。

中信金控昨日強調，資本市場鼓勵多家競價，合意併購優先概念，在國際上並不存在；其次，中信金提供新光金股東價格較競爭對手溢價近三成，且中信金今年上半年中信金控ROE 17.53%，較台新金11.09%佳；今年度現金殖利率為5.8%較台新金控3.3%高。中信也駁斥，沒有市場所說財務不足以支撐新光金公開收購的疑慮。