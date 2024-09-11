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台新金固樁 規劃調高換股比例

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新光金出售演變成新新併、中信金公開收購雙龍搶珠局面。 聯合報系資料照
新光金出售演變成新新併、中信金公開收購雙龍搶珠局面。 聯合報系資料照

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，結果尚未明朗之際，各方角力不斷。據了解，為了爭取股東們支持，新光金、台新金（2887）將於今（11）日下午召開臨時董事會，擬調高換股比例積極固樁。台新金昨表示，以重訊公告為準。

台新金控新光金控於8月22日同步召開董事會，決議通過以「換股方式」合併，台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股，以當日股價來換算，相當於台新以11.32元折價吃下新光金，儘管換股比例符合獨立專家所出具之合理換股比例區間內，但不少股東都希望能夠調高換股比例。對此，台新金總經理林維俊曾上表示，由於每天的股價都在波動，出價的數字是處於一個動態改變的情況，「台新會在適當的時間，做適當的調整規劃」。新光金亦表示，「已經聽到股東們對於換股比例的意見，承諾會繼續努力與台新金溝通洽議，以符合股東的合理期待。」

市場推估，目前中信金提出公開收購新光金，擬以0.3132股中信金加4.09元來買，以當天股價換算約14.55元，若台新金想在價格上與之一戰，至少要提高至台新金0.65股至0.7股換新光金1股，至於此次是否能給出令股東們滿意的答覆，也值得關注。

而台新金、新光金也將於10月9日分別召開股東臨時會，21%外資成為關鍵角色。專業外資顧問公司Alliance Advisors董事總經理馮欣宜指出，「台灣金融業是高度監管單位，相對公開透明」，雖然目前外界看此案都是以價格為主，但以外資的角度來說，不會只看價格，而是會考量六大面向，包含估值、市場反應、戰略原理、談判和流程、談判和流程以及公司治理，而外資也會針對關鍵性問題進行提問，因此想要拿到外資票，三家金控都須做好功課。

除了合併案是否通過之外，股東會紀念品也成為小股東們關注焦點。台新金昨日率先公告股東會紀念品為「時尚保溫提袋」，新光金股東會紀念品則為「便利商店商品卡200元」。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。


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