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新光金董事長魏寶生：合併「選最好 不選第一」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新光金控董事長魏寶生（左）與新光人壽總經理黃敏義（右）站在創辦人紀念館內，與新光企業的精神代表吳火獅銅像合影。記者杜建重／攝影
新光金控董事長魏寶生（左）與新光人壽總經理黃敏義（右）站在創辦人紀念館內，與新光企業的精神代表吳火獅銅像合影。記者杜建重／攝影

台新金控中信金控「雙龍搶珠」新光金控為近期金融市場關注焦點，「新娘」新光金董事長魏寶生表示，合併對象「要選最好，而不是選第一」，獲利或出價第一，不見得是最好的。新光金大股東暨新光人壽副董事長洪士琪則說，「新光人要有新光魂」，新光金由新光人來守護，要守住新光的品牌價值。

魏寶生、洪士琪和新壽總經理黃敏義昨天接受本報專訪，針對中信金要以公開收購方式合併新光金，魏寶生指出，在新光金和台新金已進行合意併購之後，金管會不應再開放敵意併購。他說，原本寫了一封信要給總統賴清德和行政院長卓榮泰，但信一直沒有寄出，信中強調金融市場穩定與員工生計永遠都優於一個企業的利益，他認為若金管會核准合意及敵意併購並行，將後患無窮。

針對中信金表示相對於台新金，更有能力為新壽增資，魏寶生表示，新光金未來也許仍需要增資，但要先自己努力壯大子公司，而不是只靠「富爸爸」給錢亂花，事實上新光也做到了。此外，增資的能力要靠經營績效，不能只靠「富爸爸」給錢，這不是公司治理，只是砸錢而已。

洪士琪憶創辦人 紀念館滿載感情

洪士琪則說，新光過去幾十年來，從未把現金增資洽特定人的部位分給員工，都是董事長自己處理掉，「這次魏董堅持員工共享，因此加碼分給員工」。他認為，就是因為大家看到新團隊進來的努力，台新與新光金的合併推展讓新光金有溢價的預期，才會看到市價超過現增價三元的價差。

洪士琪也帶著本報記者到新光摩天大樓五十二樓，參觀新光集團創辦人吳火獅的紀念館，他感性地說，老董紀念館只有新光人才知道，老員工也擔心如果被別的金控合併，「是否滿載新光人感情與記憶的老董紀念館也就沒有了？」

新光寶寶黃敏義 跑全台安撫員工

被魏寶生形容為「新光寶寶」的黃敏義表示，近來他全台跑透透安撫員工，因為員工的心忐忑不安，畢竟新壽最重要的資產不是大樓，而是員工。很多客戶是因為是新光這兩個字才買保單，這個品牌若消失，「對客戶而言情何以堪」，很多員工是因為對新光的感情和認同感，因此感到憂心。

魏寶生相信吳東亮 不會讓新光消失

魏寶生說，他相信台新金董事長吳東亮保留新壽名稱及logo的承諾，這是他父親吳火獅留下的事業，怎麼可能讓新光的名字消失？因此連新壽的logo都會保留。

曾經擔任保險局長的魏寶生認為，若金管會不否決中信金公開收購，馬上會面臨下一個問題，情勢將更複雜，而且合意及敵意兩個合併案，核准時間不一樣，市場整個會亂掉。他說，至少應該先讓合意併購案走完。

魏寶生也說，中信金子公司台灣人壽的資產某種程度與新壽相當，但雙方資訊系統則有落差，新壽已相對領先不少，尤其保單是長期的，最重要是清楚、不能亂掉，資訊系統是否沒問題很重要。

魏寶生細數過去一年來，新光金已募了四二八億元，連同九月補足的五億元，屆時共有四三三億元資金到位。而新光和台新金合併，員工、品牌、ＩＴ可說是具有優勢的三大重點。

中信金控 台新金控 新光金控

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