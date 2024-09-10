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獨／調高換股比例？台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

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台新金、新光金傳明將召開臨時董事會 擬調高換股比例

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，結果尚未明朗之際，各方角力不斷。據了解，為了爭取股東們支持，新光金、台新金（2887）將於11日下午召開臨時董事會，擬調高換股比例積極固樁，之後將重訊公告調整結果。

台新金控新光金控於8月22日同步召開董事會，決議通過以「換股方式」合併，台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股，以當日股價來換算，相當於台新以11.32元折價吃下新光金，儘管換股比例符合獨立專家所出具之合理換股比例區間內，但不少股東都希望能夠調高換股比例。

對此，台新金總經理林維俊曾於法說會上表示，由於每天的股價都在波動，出價的數字是處於一個動態改變的情況，「台新會在適當的時間，做適當的調整規劃」。而新光金亦表示，「已經聽到股東們對於換股比例的意見，承諾會繼續努力與台新金溝通洽議，以符合股東的合理期待。」

市場推估，目前中信金提出公開收購新光金，擬以0.3132股中信金加4.09元來買，以當天股價換算約14.55元，若台新金想在價格上與之一戰，至少要提高至台新金0.65股至0.7股換新光金1股，至於此次是否能給出令股東們滿意的答覆，也值得關注。

中信金 台新金控 新光金控 股東

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