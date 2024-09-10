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首談新新併！新壽總座黃敏義親錄影片吐心聲：路會比較順利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金（2888）出嫁陷入雙龍搶珠，在新光年資43年的新光人壽總經理黃敏義首度發表看法。本報資料照片
新光金（2888）出嫁陷入雙龍搶珠，在新光年資43年的新光人壽總經理黃敏義首度發表看法。本報資料照片

新光金（2888）出嫁陷入雙龍搶珠，在新光年資43年的新光人壽總經理黃敏義首度發表看法，他認為，兩家公司在文化上能夠契合，合併了之後「路會比較順利」，同時他最期待的就是「讓員工在心理上沒有恐懼，沒有害怕，去接軌，去合併」。

黃敏義10日以影片的方式，向新壽員工以及外界表達自己的心聲，他回憶過往表示，「在我一輩子當中，只寫過一份履歷表，就是寫給新光人壽的人資部門，這家企業他照顧員工，他給的薪資或是福利，都是在那個年代，可以安身也可以立命的。」

黃敏義提到，最近公司的新聞當然很多，有些合併的議題，他比較熟悉的是台新（2887），第一個就是他的創辦人也是吳家的，管理階層的主管都是從新光人壽派過去的；第二個他在意的是新光的品牌，一個品牌要維續，這家公司要有願景，「我對它（合併後的金控）的願景是非常期待的，我覺得會變一個很強的公司」。

黃敏義說，如果兩家公司在文化上能夠結合，能夠契合，合併了之後，路會比較順利，人員比如說有重覆的地方，大家都用人情味，用人情義理的方式來處理，讓員工在心理上沒有恐懼，沒有害怕，去接軌，去合併，這是他當總經理最期待的事。

中信金控 台新金控 新光金控

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