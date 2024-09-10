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新光金股東林伯翰推六組人馬徵求委託書 要拿18%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光金（2888）出嫁陷入三角戀，各方角力持續延燒，而新光金將於10月9日召開股東臨時會討論「新新併」，委託書成為各方必爭籌碼。反對新新併的代表、新光金大股東林伯翰為首，昨（9）日推出六組徵求人出面徵求委託書，以每位徵求人3%為限，最高可拿下18%股份。

據統計，持有新光金股票有權利參與此次股東會的人數，截至9月6日達44.5萬人，市場估計此次出席率有機會拚九成。

林伯翰昨日宣布擔任委託書徵求人，希望小股東把委託書交給他代為行使權利，林伯翰結合弟弟林偉澤及四家投資公司，每一單位可徵求3%委託書，欲拿下18%股份，在股東會上，代表股東投下新新併的反對票。

目前林伯翰已結合國內在經紀市占率舉足輕重的大型券商，共同徵求委託書，他強調，「希望小股東用腳走路，用手投票」，可以把委託書交給他，代為行使權利，也可以親自出席股東會，投票反對新新併。

林伯翰更大聲疾呼，希望對手不要企圖價購委託書，而林伯翰已向新光金登記使用紀念品，所有把委託書交給他的人，都可以拿到新光金股東臨時會的紀念品。

林伯翰為首的六位徵求人，包括林偉澤、新光國際投資、豐澤國際、新光國際、台灣新光不動產開發等。據了解，林偉澤不僅是新光金老股東，還是新勝董事，出面擔任徵求人，對小股東而言，具有相當程度的意義。

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