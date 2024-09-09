新光金大股東林伯翰亮牌 推出六組徵求人目標市場18%委託書

新光金大股東林伯翰推出的新光金股東會委託書徵求名單今日出爐。根據林伯翰的規畫，他的親族包括弟弟林偉澤，總共將推出六組徵求人出面徵求委託書，包括林伯翰、林偉澤，以及豐澤國際、新光國際開發，台灣新光不動產開發，新光國際投資等六位自然人和法人的徵求人，其中，新光國際投資和豐澤國際開發，均由林伯翰出任董事長。

林伯翰被外界視為新光金原公司派--新光金創辦人吳東進陣營人馬。不過，林伯翰表示，他已對自救會表態，他會自己出來徵求委託書，如今，他和弟弟都以自然人名義出來，直接站上第一線，有名有姓，並非不具名的「老股東」。此外，他強調，這是他個人的決定，和新光金創辦人吳東進無關，希望外界不要把二人畫上等號。

林伯翰指出，他所推出的六組徵求人，每組徵求上限3%，最大上限可徵求到18%的委託書。除了他之外，據了解，還有其他的小股東也會推出徵求人，其中，林偉澤也是新光國際投資派任在新勝公司的現任董事，同時是新光金股東。