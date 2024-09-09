快訊

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

獨／彭振聲妻女悄現身北所外 委由律師送5、6個大藥包

8分鐘灌1公升烈酒…25歲工程師廁所猝死 醫詳解恐怖死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光金大股東林伯翰亮牌 推出六組徵求人目標市場18%委託書

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金大股東林伯翰推出的新光金股東會委託書徵求名單今日出爐。記者朱漢崙／攝影
新光金大股東林伯翰推出的新光金股東會委託書徵求名單今日出爐。記者朱漢崙／攝影

新光金大股東林伯翰推出的新光金股東會委託書徵求名單今日出爐。根據林伯翰的規畫，他的親族包括弟弟林偉澤，總共將推出六組徵求人出面徵求委託書，包括林伯翰、林偉澤，以及豐澤國際、新光國際開發，台灣新光不動產開發，新光國際投資等六位自然人和法人的徵求人，其中，新光國際投資和豐澤國際開發，均由林伯翰出任董事長。

林伯翰被外界視為新光金原公司派--新光金創辦人吳東進陣營人馬。不過，林伯翰表示，他已對自救會表態，他會自己出來徵求委託書，如今，他和弟弟都以自然人名義出來，直接站上第一線，有名有姓，並非不具名的「老股東」。此外，他強調，這是他個人的決定，和新光金創辦人吳東進無關，希望外界不要把二人畫上等號。

林伯翰指出，他所推出的六組徵求人，每組徵求上限3%，最大上限可徵求到18%的委託書。除了他之外，據了解，還有其他的小股東也會推出徵求人，其中，林偉澤也是新光國際投資派任在新勝公司的現任董事，同時是新光金股東。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

新勝、新實今發布聲明 提吿新光金大股東林伯翰等人

遭控違反金金分離！ 吳東亮、吳東明等人今提告

新光併購案委託書大戰開打 預估每張回饋喊到上百元

中信金夜間發出四大聲明 回擊新光金抨擊

相關新聞

新光金大股東林伯翰亮牌 推出六組徵求人目標市場18%委託書

新光金大股東林伯翰推出的新光金股東會委託書徵求名單今日出爐。根據林伯翰的規畫，他的親族包括弟弟林偉澤，總共將推出六組徵求...

新勝、新實今發布聲明 提吿新光金大股東林伯翰等人

對於台新金董事長吳東亮、夫人彭雪芬被提告違反金金分離，新勝與新光實業今日發出公開聲明，對新光金控大股東林伯翰等人提訴。

遭控違反金金分離！ 吳東亮、吳東明等人今提告

「新新併」備受關注，中信金參戰後使合併案複雜度大增，三方角力不斷，如今甚至燒出案外案，傳出台新金董事長吳東亮滲透新光金董...

搶親新光金邁向關鍵7天 中信金坐等台新金加碼再掀底牌

中信金控公開收購新光金，金管會將在本月16日前決定准駁，時間剩下大約一周。新光金究竟花落誰家，中信金、台新金「雙龍搶珠」大戰白熱化，9月17日至23日進入關鍵的7天，這7天裡，雙方將展開近身肉博戰。 中信金已送件申請公開收購新光金，金管會須在收件後15日內准駁，最晚須在9月16日核准是否同意。台新金法說會日前釋出不排除拉高換股比例的訊息，一旦金管會放行中信金公開收購，台新金將馬上面臨是否調高換股比例的最後抉擇...

中信金副董吳一揆：金管會同意後 要收購到51%

決定未來國內的金融市場將呈現何種樣貌的關鍵性決策，將進入倒數七天的關鍵時刻。台新金控、中信金控搶併新光金控成為市場焦點，...

新光併購案委託書大戰開打 預估每張回饋喊到上百元

新光金搶親，委託書大戰開打，這次因為台新金、友好中信金的新光金大股東，雙方皆展開委託書徵求，通路商預估，雙方給通路的回饋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。