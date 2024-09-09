新勝、新實今發布聲明 提吿新光金大股東林伯翰等人
對於台新金董事長吳東亮、夫人彭雪芬被提告違反金金分離，新勝與新光實業今日發出公開聲明，對新光金控大股東林伯翰等人提訴。
新勝與新光實業指出，新光家族成員及若干外部有心人士，以不實資訊不斷攻擊公司董事、股東及家族成員，以圖阻撓進行中合意併購案件，本公司受害董事、股東及家族成員等，包括彭雪芬女士、吳東亮先生、吳東明先生及吳東勝先生等數人，今日已對林伯翰及其他涉及竊錄及剪輯編造並予散播之人等，依法提起最嚴厲的刑事告訴。
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