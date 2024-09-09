中信金副董吳一揆：金管會同意後 要收購到51%

決定未來國內的金融市場將呈現何種樣貌的關鍵性決策，將進入倒數七天的關鍵時刻。台新金控、中信金控搶併新光金控成為市場焦點，金管會最慢將在十六日決定是否同意中信金公開收購新光金。中信金公開收購的目標是百分之十至百分之五十一，若收到三成或四成，已達到經營權控制性股權地位的程度時，是否就會停下來？中信金副董事長吳一揆斬釘截鐵地說：「就是要收到百分之五十一！」

依照現行法規，中信金第一次申請公開收購五十天內，若來不及執行到百分之五十一的目標，則可向主管機關申請再延長五十天，也就是用最多一百天之內完成這場決定台灣金融板塊挪移的歷史性收購。

吳一揆及中信金總經理高麗雪日前接受本報專訪，吳一揆首度透露為何中信金透過公開收購新光金推動併購的原因，他指出，新光金先前委任財顧選出適合與新光金併購的名單，中信金未在名單內，中信金一直沒有「報名」的機會，只好發動公開收購。

公平作法 喊話台新金也公開收購

至於為何一定要收到百分之五十一股權？吳一揆說：「這是唯一能一次解決所有問題的作法。」這也等於宣告，中信金並非以少數股權，而是以過半的絕對主導權入主新光金，然後在三年內推動兩家金控合併。

對於台新金主張「合意併購」優先，吳一揆強調，國外從沒有這種說法，反而在多家都有意併購同一標的時，公開收購才是最能顧及股東權益的作法。例如二○一○年戴爾與惠普搶親3 PAR，就是雙方都發動公開收購競價，雖然3 PAR已和戴爾董事會簽約，但最後仍決議把公司賣給惠普。

若以中信金目前的出價來看，已比台新金多出五百億元，吳一揆主張，最公平的作法，「是台新金也對新光金進行公開收購」。

此外，新光金大股東林伯翰昨天發表聲明，呼籲內外資股東、員工股東把委託書交付給他和他的團隊，反對新光金和台新金的合併案，他並找來龍頭券商元大證券作為徵求委託書的通路。台新金則簽下委託書徵求大王張永祥、全通、長龍、聯洲三大民間徵求公司，以及富邦、永豐金證券、元富證券作為徵求通路，雙方委託書徵求大戰已率先開打。

高麗雪：外資已明白併購的綜效

至於外資最憂心的，在於保險這塊是否是個「黑洞」。為安撫外資的不安，高麗雪上周才結束在香港、新加坡的法說，期間會見十多個主權基金、資產管理背景的外資機構，從中信金近來的股價表現，可看出外資已漸漸明白這宗併購帶來的綜效。

她指出，新壽的財務黑洞沒有想像中來得大，除了在接軌IFRS 17（會計新制）方面，金管會所提出的許多在地化措施，以及外價準備金新制上路會有所幫助，未來美國聯準會降息，許多債券投資部位的未實現損失將會因為資本利得的實現而縮小。

因應需求 中信金資本額將拉高

至於金管會若允許公開收購，但要求中信金簽署增資承諾書，吳一揆說，「當然會簽！而且依金控法的規定，這本來就是併購者該盡的責任」。

中信金目前的實收資本額為二三○○億元。高麗雪指出，目前的額定資本額已可涵蓋對新光金的公開收購所需，但考量之後還有合併、增資等需求，因此，董事會決定把額定資本額再拉高九百億至三二○○億元。她以「買房子、準備生小孩」作為比喻，就好比夫妻結婚先買一間大房子，「這樣以後要生小孩也夠用」。

針對台新金一再呼籲併購不是「價高者得」，吳一揆則說，當然不是只看價格，「重點在於之後的經營和整合」，而且要檢視併購者是否具有處理發生「萬一」情境的能力，相信以中信金的規模、獲利等實力絕對能做到。