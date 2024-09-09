新光金花落誰家 外資持股20%…最關鍵

新光金（2888）花落誰家，是今年金融市場的最大盛事，隨著雙方委託書開打，接下來最關鍵就在外資態度，尤其兩大外資投票顧問機構ISS與Glass Lewis，在接近股東會時刻，將會出具研究報告，表態對兩方的支持與否，據了解，目前台新及中信都透過各種管道，與外資進行溝通。

去年新光金出現公司派與改革派之爭，雖然外資的態度雖然沒有成為翻盤的關鍵，但這次因為台新金與中信金採近身肉搏，進行委託書徵求，掌握20%左右持股的外資，就成為很重要的關鍵。

據通路商指出，這次台新金及中信金雙方都投入委託書大戰，若雙方勢均力敵，外資的態度就相當關鍵。通路商說，台新金要拿下跟去年新光金改革派一樣的35%水準，已是不可能，而金融圈人士指出，外資評估兩案孰優孰劣，主要有兩大指標，一是雙方併購條件，哪方對股東而言更有效益，另一則是實力原則分析，完成合併後誰的績效最好、誰對新光人壽最具增資能力。