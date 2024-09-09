新光併購案委託書大戰開打 預估每張回饋喊到上百元

新光金（2888）搶親，委託書大戰開打，這次因為台新金（2887）、友好中信金（2891）的新光金大股東，雙方皆展開委託書徵求，通路商預估，雙方給通路的回饋，條件將比去年每張30至50元更好，喊到上百元不成問題，甚至有人喊到200元，想要拿到委託書的大股東，恐怕要花更高的代價。

新光金搶親，出現台新金、中信金雙龍搶珠局面，雖然股東會通知書尚未寄出，但委託書大戰隨著新光金大股東林伯翰昨（8）日登高一呼，打著不要賤賣新光金的名號出征，恐怕使得委託書徵求局面，由一方獨力徵求，變成二方共同角逐，情勢將更為複雜且激烈。

雙龍搶新光金關鍵時程 圖／經濟日報提供

雖然台新金過去長期與全通、長龍與聯洲三大通路商合作，友好中信金的新光金大股東，看似沒有勝算，不過通路商透露，中信除了自家的通路可以收委託書，還掌握了目前經紀市占率相當高的大型券商，另外與中信是兄弟金控的凱基金控，旗下的凱基證券，是否在最後關鍵時刻，力挺自家兄弟，也是觀察指標。

據通路商指出，若中信能掌握兩家大型證券商，就有機會拿下20%的市占率，要打贏這場仗的機率就會大大提升。

至於一向在全通、長龍與聯洲等民間三大通路握有優勢的台新金，過去不僅身經百戰，透過通路動員，實力也不容忽視。

過去台新金與財政部，在爭奪彰銀經營權時，財政部就是因為掌握大型券商為其代徵委託書，保住經營權，這次中信若能靠著自家通路與大型券商，對台新而言，就會相對辛苦。

新光大股東暨大台北寬頻董事長林伯翰昨日發出三大聲明，喊話內外資股東、員工股東，呼籲把委託書交付給他以及他的團隊，林伯翰重申「可以當第一名，為什麼要當第四名金控」，呼籲股東親自出席會議並且否決台新新光金控合併。

通路商分析，林伯翰的登高一呼，使得台新金、新光金要順利通過新新併，出現變數，主要是台新金在法說會上表達不排除調整換股比例，但隨著日子一天天接近，如今本周二將進入停止過戶期，股東的期待逐漸落空，這對台新金及新光金公司派要取得股東認同的難度，也跟著增加。