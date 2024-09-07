中信金：若娶新光金 三年不裁員

台新金控（2887）、中信金控（2891）都想迎娶新光金控（2888），台新金先前宣布合併後新光金員工將全數留用，中信金總經理高麗雪昨（6）日受訪時表示，若能完成併購新光金，將會保證員工留用三年不裁員，雖然這是明年之後的問題，但收購方保障工作權是最基本，希望員工留下來一起打拚。

高麗雪重申，眼下第一步是公開收購案申請函能夠取得主管機關核准，從收購方的角度，所有程序及資料都準備完備並遞件，當然是認為可以完成的機率是高的，但她強調，准駁權仍在於主管機關，暫時沒有收到相關指示。預計在收購51%新光股票之後，剩下的49%股票可能透過現金、換股或是兩者綜合的方式完成。

據了解，台新金的計畫也是承諾留用新光金的員工三年，如今兩方的基本條件已相同。

高麗雪說，雖然對員工而言有多種情境，包括有其他規劃或更好的發展等，但收購方保障員工工作權是最基本，一如當年併購台灣人壽時，中信亦提出保障三年，因此這次也期望員工留下來，一起打拚。

事實上，在提出併購案時，「員工安置計畫」就是金管會審查的必要條件，中信金遞交的相關資料中就已包含員工安置計畫。至於合意併購的台新金和新光金會等到10月9日召開股東臨時會通過後在向金管會申請合併。

據悉，新光金董事會近日已通過相關員工安置計畫，其中有參考當年富邦金併日盛金的範本。此外，據業界指出，原本沒有企業工會的新光銀行，近日已開始進行籌組工會，預計會趕在本月底前成立，至於工作條件如薪酬、獎金及福利等，據金管會過去曾下達的函令，是必須要經勞資雙方協商，如有工會，資方就與工會協商，若無則要召開勞資會議談定。

另外，台新與中信都已向公平交易委員會申報結合。前公平會委員認為，不論從金控或銀行的角度，看不出有禁止「新新」或「中新」結合的理由，最後應會以公平交易法第13條「對整體經濟利益大於限制競爭之不利益」通過，頂多「附加條件或負擔」而已。因此最終的關鍵還是在金管會准駁。