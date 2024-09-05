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併新光金 台新、中信送件公平會 最快10月初有結果

經濟日報／ 記者戴玉翔胡順惠齊瑞甄／台北即時報導
台新金、中信金都想併購新光金。 聯合報系資料照
台新金、中信金都想併購新光金。 聯合報系資料照

新新併開啟台灣史上規模最大的金融併購案，而台新金（2887）、中信金（2891）雙龍搶新光金（2888）的局面，也成外界關注焦點，如今有最新進展，公平交易委員會昨（4）日證實，兩家金控都已提出申請，若資料完備無須補件，需30個工作日審查期，後續才會針對市場秩序進行四大面向評估。

新光金與台新金董事會達成100%換股的合意併購共識，但中信金同時決議對新光金啟動公開收購，近日兩方頻頻隔空較勁。

雙龍搶「新光」時程 圖／經濟日報提供
雙龍搶「新光」時程 圖／經濟日報提供

台新金昨發布聲明指出，台新金與新光金的合併案為法令上之合意併購。企業併購應追求的是公司最大利益及各方關係人之權益維護，採百分之百換股合併，使新光金股東得繼續成為合併後新公司之股東，責任共擔、成效共享。另外，台新金與新光金已依既定時程共同向公平交易委員會申報結合，後續仍將依各自董事會的決議合法執行相關事宜。

中信金昨日也表示，為展現公開收購新光金的誠意與效率，已於8月26日向金管會遞出公開收購新光金股票的申請，且於9月3日向公平會申報結合，依循法令，展現最大誠意，強調中信金均為第一家向相關主管機關遞件合法申請的金融機構。

金控合併案除了須金管會同意外，依據《公平交易法》規定，事業與他事業合併，以及持有或取得他事業之股份或出資額，達到他事業有表決權股份總數或資本總額三分之一以上，須向公平會提出申請。

公平會發言人陳志民表示，接下來先審視資料是否完備、有沒有缺漏需補件處，待補齊資料才能起算審查時間，還需要30個工作日，最快有望10月初通過審查。

陳志民指出公平會未來將聚焦四面向審查，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價，如果漲價效果高，就要更嚴格審查；第三，協同效果方面，兩金控結合後，導致競爭者變少，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，考慮正面效果，因為事業結合組織可降低成本，對於市場是否產生有利的綜合效果。

中信金控 台新金控 新光金控

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