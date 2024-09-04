加速「新新併」！台新金發五點聲明 向公平會申報結合

新新併開啟台灣史上規模最大的金融併購案，而台新金（2887）、中信金（2891）雙龍搶珠的局面，也成外界關注焦點，如今有最新進展，台新金4日發布五點聲明，指中信金曲解合意併購本質，並表示台新、新光雙方已依既定時程共同向公平交易委員會申報結合，後續仍將依各自董事會之決議合法執行相關事宜。

台新金控五點聲明全文如下：

二、 中信金控擬以公開收購方式收購新光金控10%~51%股權，即聲稱此為追求全體股東的合意，甚而認為比雙方董事會合意更為重要云云，顯已曲解合意併購本質，並混淆股東合意之真諦。蓋公開收購乃為收購者單方面向標的公司之股東要約購買股份之行為，於公開收購啟動前不僅未與標的公司討論及送標的公司董事會決議，更毋須送交己身公司及標的公司之全體股東議決，何有追求全體股東合意之程序？況且首次公開收購門檻僅須10%，即得以最低門檻干擾他人之合意併購，甚而將來可能插旗合併後之新公司，達到箝制阻礙之效，此舉實已擾亂金融市場秩序，進而影響市場穩健發展。

三、 依金管會彭主委於今年6月中旬對外布達「金融機構與一般企業不同，不能用突擊方式」，是以本公司與新光金控乃依循該原則及相關法令程序，達到合法之合併共識。然中信金控對於進行中之合意併購案件提出公開收購，並在他人已踐行完善程序之基礎上恣意以公告及價格干擾市場，此手段即為突擊！

四、 企業併購應追求的是公司最大利益及各方關係人之權益維護，本公司與新光金控採百分之百換股合併，而非以現金逐出目前股東方式進行，使新光金控股東得繼續成為合併後新公司之股東，責任共擔、成效共享，方為維護股東權益之最佳作法。

五、 本公司重申與新光金控為合意併購，今日雙方已依既定時程共同向公平交易委員會申報結合，後續仍將依各自董事會之決議合法執行相關事宜。