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雙龍搶珠！台新金、中信金都遞交申請書 公平會曝4大審查重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台新金、中信金都想併購新光金。記者林澔一／攝影
台新金、中信金都想併購新光金。記者林澔一／攝影

台新金（2887）、中信金（2891）同時都想併購新光金（2888），金控合併案除須經過金管會同意，還須向公平交易委員會申請。據了解，兩家銀行動作積極，4日都已向公平會提出申請，按照流程，備齊資料後還有30個工作日，若審查過程順利且不須補件，最快有望10月初通過審查。

新新併引發搶親大戰，金控合併案除了須金管會同意外，依據《公平交易法》規定，事業與他事業合併，以及持有或取得他事業之股份或出資額，達到他事業有表決權股份總數或資本總額三分之一以上，須向公平會提出申請。

公平會發言人陳志民表示，今天台新金、中信金兩家均已送件，接下來要看送來的資料看是否需要補件，因為有些審查需要的資料可能缺漏，將從補完件後起算審查時間，必須還要30個工作日；兩家資料是否完整？陳表示，因為目前送來資料還算很多，都還在統整中。

金管會審查內容跟公平會不同，陳志民進一步解釋，金管會審查面從職掌範圍、金融秩序著手，公平會則是從市場秩序評估，因為兩家審查都是金控競爭涉及水平結合，主要會關注四大重點。

陳志民指出，第一，會關心結合後市佔率改變，因為市場集中度改變程度；第二，會看單方效果，了解是否會造成漲價趨勢，如果漲價效果很高，就要進行更嚴格審查；第三，協同效果，因為兩家結合後，導致市場競爭者變少，企業之間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，考慮正面效果，因為事業結合組織可降低成本，對於市場是否有有利綜合效果，也會併同考慮進去。

中信金控 併購 公平會 台新金控 新光金控 金管會

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