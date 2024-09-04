新光金效應 2周爆30件陳情案

中信金、台新金「雙龍搶珠」新光金引發熱議，金管會受理的申訴案也大增。金管會官員昨說，這起併購案涉及客戶、股東和員工等不同的利害關係人，近兩周已收到廿、卅件陳情案，金管會會依循相關人民陳情案處理。

金管會銀行局長童政彰指出，金管會強調維持金融市場的穩定及發展，市場參與者包括負責人、大股東等也要對此有所認知，行政機關對相關案件都會依法來進行相關審理、依法行政，也不會對外界評論逐一回應。他表示，陳情案件有不同類型，不宜逐一陳述。

至於相關個股股價波動大，是否有小股東質疑價格或是因為投資損失而向金管會申訴？童政彰說，不宜揭露每個陳情者的陳情內容，但若是這類問題，市場已有相關的監控機制（證交所）來處理。

而針對媒體報導台新金董事長吳東亮指派董事滲透新光金董事會，已經涉嫌背信還違反「金金分離」的原則。吳東亮昨回應，這些都是有心人造謠、抹黑，他會提出最嚴厲法律行動。他說，音檔被盜錄、偽造、剪接；所有的股東權行使、新新併的手續、金金分離的政策要求，都是依最高水準執行。

台新金也發布聲明指出，台新金及負責人均恪遵法令執行「金金分離」相關事務，有關影射的金金分離疑慮，均非事實。台新金與新光金為兩家獨立的金控公司，新光金董事新柏公司的四席法人代表並非台新金負責人的關係人，並由主管機關檢視確認無違反金金分離規定。目前正值台新金及新光金合意併購進行之際，請各界勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有的秩序。