新光金併購案各方陳情案 湧入金管會

台新金（2887）與中信金（2891）同搶新光金（2888），引發市場熱議。金管會昨（3）日坦言，因該併購案涉及不同利害關係人，包括客戶本身、股東和員工等，金管會收到不同利害關係人的意見，近兩周約收到20至30件陳情案，會依循相關人民陳情案處理。

銀行局副局長童政彰昨天說，陳情內容不一而足，若是詢問法規，金管會就回答法規，若需要新光說明就轉給新光，都會依規定處裡。

每一個人民陳情到金管會，金管會對陳情內容都不會對外揭露，這是對民眾陳情意見尊重，陳情意見不合適對外說明。

媒體也關切，學者也因此併購案打起「筆戰」，是否有投書到金管會？學者專家意見列入審查參考嗎？

童政彰說，進來的人民陳情意見內容不一而足，都會循人民陳情規定處裡，他強調，維持金融市場穩定發展不只是金管會責任，市場參與者包括金融機構負責人和大股東都有此認知且踐行。

他說，對於媒體的相關報導，金管會不宜也不會去逐一回應，不論如何，金管會對相關案件都會依法審理，依法行政；而因併購案引發的新光金、台新金或中信金股價波動，則回歸證券市場的監理面處理。

至於中信金審查進度，童政彰僅說，至今仍審查中。