傳台新金董座滲透新光金董事會…吳東亮挨告 痛批造謠抹黑

「新新併」備受關注，中信金（2891）參戰後使合併案複雜度大增，三方角力不斷，如今甚至燒出案外案，傳出台新金（2887）董事長吳東亮滲透新光金（2888）董事會，被提告涉嫌背信、違反金金分離。吳東亮昨痛批這是造謠、抹黑，將訴諸法律。

對此，吳東亮昨（3）日親上火線怒批有心人造謠抹黑，新光金大股東新勝、台灣新光實業也在聲明中指出，將訴諸法律。

媒體報導，吳東亮是嘉浩公司派到台新金控的法人董事，並擔任董事長，夫人彭雪芬則是嘉浩派到新勝公司擔任董事，並擔任董事長，而新勝公司則獨資成立新柏公司，新勝及新柏共持有新光金約3%持股，再由新柏公司指派魏寶生、吳東明及洪士琪與林敦仁等四人至新光金擔任董事。

近日有股東提告，指吳東亮與彭雪芬透過嘉浩，實質掌控台新金及新光金兩家金控，違反「金金分離」原則。股東並提供錄音檔，指吳東亮出席新光金控上層的四大投資公司董事會時，違反金金分離，錄音檔並揭諸媒體。

吳東亮昨痛批這完全是造謠抹黑。他表示，「這整件事情完全合法，完全沒有問題，都是有心人在造謠抹黑，會提出最嚴厲的法律對策」，他更怒斥，「音檔是盜錄偽造剪接，那是很多會議（拼接）」。吳東亮也強調，「所有不管是股東權行使、新新併的手續，還是金金分離等政府的要求，一切都是以最高的水準在執行，這些都是誣告謠言。」

台新金隨後發布聲明指出，強調該公司及負責人均恪遵法令執行「金金分離」相關事務，有關影射的金金分離疑慮，均非事實。台新金與新光金為二家獨立之金控公司，新光金董事新柏公司的四席法人代表並非台新金負責人的關係人，已經由金管會檢視，確認無違反金金分離規定。此時正值台新金及新光金合意併購進行之際，謹請各界自律，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有的秩序。

新勝和台灣新光實業火力全開喊提告，聲明指出，公司身為新光金的股東，依法行使提名、選舉並參與表決的權利，為憲法及法律明文保障股東權之行使，與金金分離的行政監管完全無涉。