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「新新併」三方角力 中信接招追求股東合意

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信金控總部。 圖／聯合報系資料照片
中信金控總部。 圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）昨（3）日發出六點聲明，直指中信突襲、合意併購應先於非合意。中信金（2891）昨日晚間緊急提四點聲明，強調中信所主張的合意，是以公開收購新光金達51%持股，追求全體股東的合意，這比雙方董事會合意還重要，並說中信會在金管會同意公開收購後，才進場買股票，何來突襲之說？

中信金四點聲明，包括一、中信金所主張的合意，是以公開收購新光金控達51%持股，追求全體股東的合意，遠比雙方董事會的合意還來得重要，中信金控提供新光金控全體股東最佳方案，而非植基於個別董事會的個別情感與考量因素，而不考慮全體股東權益的併購方案。

其次，外界指摘中信金突襲，完全不符合事實，中信金強調，目前為止沒有買進任何一張新光金股票、也沒有直間接派任任何一席董事，直到金管會同意公開收購後，才會進場買股票，何來突襲之說？主管機關已公開表達，中信金針對新光金的公開收購申請案，符合相關法規，目前主管機關正在依照程序審核中。

第三，中信金指出，新光金控董事會雖與台新金董事會簽訂換股合約，但仍需等待新光金控股東會通過，並且必須獲得主管機關核准，全案尚未生效。以上市公司董事會的忠實義務來說，在此期間若有更好的併購方案出現，新光金董事會有義務進行評估並向股東報告，以克盡上市公司董事職責。

中信金說，公開收購案一旦獲得主管機關核准，中信金將會將此公開收購案送抵新光金控董事會評估，期待新光金控董事會本於忠實義務職責，審慎評估此案，實務上，絕無合意併購優先一事。

最後，針對新光金質疑併購並非價格高、規模大即能確保順利執行，併購對象必須確保員工、客戶及股東權益不在併購過程中受到損害，中信金如何能做到？中信金表示，為了追求併購的和諧，在法律許可的範圍之內，未來若合併新光金，將會禮遇並平等對待所有新光金控客戶、員工及股東，不會排除任何人。


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