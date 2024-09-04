「新新併」三方角力 新光對決直言中信突襲

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，也成外界關注焦點，新光金昨（3）日提出六大聲明，直球對決中信金，指出中信是「突襲」行為。

新光金指出，新光金前董座吳東進並未獲董事會授權，無權代表新光金進行併購商議。對中信金提出高價收購，新光金強調，會再努力溝通，妥適回應股東。

新光金六大聲明，包括一、新光金合意併購的對象為台新金，都是依循主管機關所宣示的「開大門、走大路」的政策在執行。

二，新光金前董事長吳東進非公司經營團隊，未獲董事會授權，他只是新光金50多萬名股東之一，無權代表新光金進行併購商議，中信金稱吳東進願意與該公司合併，這才是「合意併購」，實已不當曲解「合意併購」之法律上定義，恐誤導投資大眾，且有違公司治理原則之虞。

三，中信金對外宣稱將來會禮遇吳東進家族，其公司治理想法亦令人訝異不解，金融機構的經營管理絕不可因為一己之私而得私相授受，如此言論似已漠視該公司董事會職權，恐有致一人決策的公司治理缺失之虞。

四，新光金與台新金合意併購在先，中信金是在新光金與台新金長時間努力洽議之基礎上，再依此基礎加碼，臨時介入且從未與本公司有任何接洽，即屬影響金融市場秩序之「突襲」行為。

五，換股比例是經過嚴謹考量及談判才決定的，也符合獨立專家的合理區間內，公司決定併購對象，除了價格公平合理外，也需從各方利害關係人權益（包括但不限於客戶、員工及股東），合併公司間的文化、業務互補性及公司整合難易度等因素。

六，合意併購應該要優於敵意併購，方能符合主管機關支持鼓勵合意併購，不會為併而併的原則，然本公司也聽到股東對於換股比例的意見，上周台新金法說會上亦有善意的回應，故會再努力溝通，妥適回應股東。

新光金總經理陳恩光表示，「合併案是婚姻而非出售」，不是價高者得，新光金希望追求「長遠幸福、永續發展」的婚姻。



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