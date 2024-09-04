快訊

輝達挫逾9%！經濟衰退之憂再起 道瓊崩626點、台積電ADR重摔6.53%

柯文哲政治獻金假帳風暴擴大 李文宗轉列被告200萬交保、受電子監控

「新新併」三方角力 新光對決直言中信突襲

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新光金控。 記者林澔一／攝影
新光金控。 記者林澔一／攝影

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，也成外界關注焦點，新光金昨（3）日提出六大聲明，直球對決中信金，指出中信是「突襲」行為。

新光金指出，新光金前董座吳東進並未獲董事會授權，無權代表新光金進行併購商議。對中信金提出高價收購，新光金強調，會再努力溝通，妥適回應股東。

新光金六大聲明，包括一、新光金合意併購的對象為台新金，都是依循主管機關所宣示的「開大門、走大路」的政策在執行。

二，新光金前董事長吳東進非公司經營團隊，未獲董事會授權，他只是新光金50多萬名股東之一，無權代表新光金進行併購商議，中信金稱吳東進願意與該公司合併，這才是「合意併購」，實已不當曲解「合意併購」之法律上定義，恐誤導投資大眾，且有違公司治理原則之虞。

三，中信金對外宣稱將來會禮遇吳東進家族，其公司治理想法亦令人訝異不解，金融機構的經營管理絕不可因為一己之私而得私相授受，如此言論似已漠視該公司董事會職權，恐有致一人決策的公司治理缺失之虞。

四，新光金與台新金合意併購在先，中信金是在新光金與台新金長時間努力洽議之基礎上，再依此基礎加碼，臨時介入且從未與本公司有任何接洽，即屬影響金融市場秩序之「突襲」行為。

五，換股比例是經過嚴謹考量及談判才決定的，也符合獨立專家的合理區間內，公司決定併購對象，除了價格公平合理外，也需從各方利害關係人權益（包括但不限於客戶、員工及股東），合併公司間的文化、業務互補性及公司整合難易度等因素。

六，合意併購應該要優於敵意併購，方能符合主管機關支持鼓勵合意併購，不會為併而併的原則，然本公司也聽到股東對於換股比例的意見，上周台新金法說會上亦有善意的回應，故會再努力溝通，妥適回應股東。

新光金總經理陳恩光表示，「合併案是婚姻而非出售」，不是價高者得，新光金希望追求「長遠幸福、永續發展」的婚姻。


延伸閱讀

「新新併」三方角力 中信接招追求股東合意

傳台新金董座滲透新光金董事會 吳東亮挨告痛批造謠抹黑

新光金併購案各方陳情案 湧入金管會

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

中信金夜間發出四大聲明 回擊新光金抨擊

新光金法說會上提出「新新併」六大聲明 全文一次看

新光金爭奪戰內幕！吳東進憂太委屈 急找辜仲諒出馬...最後花落誰家？4套劇本推演

整理包／「新新併」吳家兄弟談了22年…中信金還有機會嗎？一文看懂始末

相關新聞

傳台新金董座滲透新光金董事會…吳東亮挨告 痛批造謠抹黑

「新新併」備受關注，中信金參戰後使合併案複雜度大增，三方角力不斷，如今甚至燒出案外案，傳出台新金董事長吳東亮滲透新光金董...

新光金效應 2周爆30件陳情案

中信金、台新金「雙龍搶珠」新光金引發熱議，金管會受理的申訴案也大增。金管會官員昨說，這起併購案涉及客戶、股東和員工等不同...

新光金總座陳恩光：新新併追求長遠幸福婚姻

新光金控昨天舉行法說會，台新金控、中信金控「搶併」新光金成為焦點議題。新光金在法說會提出六點聲明回擊中信金的公開收購，新...

「新新併」三方角力 新光對決直言中信突襲

新光金出售演變成新新併、中信金公開收購雙龍搶珠局面，也成外界關注焦點，新光金昨（3）日提出六大聲明，直球對決中信金，指出...

「新新併」三方角力 中信接招追求股東合意

新光金昨（3）日發出六點聲明，直指中信突襲、合意併購應先於非合意。中信金昨日晚間緊急提四點聲明，強調中信所主張的合意，是...

新光金併購案各方陳情案 湧入金管會

台新金與中信金同搶新光金，引發市場熱議。金管會昨（3）日坦言，因該併購案涉及不同利害關係人，包括客戶本身、股東和員工等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。