快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅「她」勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

台新與中信齊搶新光 民眾陳情近30件湧入金管會

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台新金（2887）與中信金（2891）同搶新光金（2888），引發市場熱議。金管會3日坦言，因該併購案涉及不同利害關係人，包括客戶本身、股東和員工等，我們有收到不同利害關係人的意見，近兩周約收到20~30件陳情案，會依循相關人民陳情案處理。

銀行局副局長童政彰說，陳情內容不一而足，若是詢問法規，金管會就回答法規，若需要新光說明就轉給新光，都會依規定處裡。

每一個人民陳情到金管會，金管會對陳情內容都不會對外揭露，這是對民眾陳情意見尊重，陳情意見不合適對外說明。

媒體也關切，學者也因此併購案打起「筆戰」，是否有投書到金管會？學者專家意見列入審查參考嗎？

童政彰說，進來的人民陳情意見內容不一而足，都會循人民陳情規定處裡，他強調，維持金融市場穩定發展不只是金管會責任，市場參與者包括金融機構負責人和大股東都有此認知且踐行。

他說，媒體報導金管會不宜也不會去逐一回應，不論如何，金管會對相關案件都會依法審理，依法行政；而因併購案引發的新光金、台新金或中信金股價波動，則回歸證券市場的監理面處理。

至於中信金審查進度，童政彰僅說，至今仍審查中。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

個股期貨夜盤再添生力軍 金管會規畫聯電期貨納入夜盤交易

新光金合併案引發熱議 金管會不到二周內收到近30件陳情案

一貸難求惹民怨 銀行局：暫不考慮修銀行法第72條之2

遭控違反金金分離！台新、新光親上火線反擊 新光大股東喊告抹黑者

相關新聞

遭控違反金金分離！台新、新光親上火線反擊 新光大股東喊告抹黑者

台新金（2887）與新光金（2888）兩家金控的「新新併」備受關注，但半路殺出中信金（2891）搶親，讓合併案複雜度狂增...

新光金合併案引發熱議 金管會不到二周內收到近30件陳情案

中信金、台新金「龍虎搶珠」新光金引發熱議，連金管會受理的申訴案也大增。金管會今日坦言，的確有接到民眾關於新光金併購，近一...

影／新光金總座：和台新愛情長跑兩年、併購非價高者得

新光金下午舉行法人說明會，新光金控總經理陳恩光、新光人壽總經理黃敏義、新光銀行總經理李正國等人出席。對於台新金、中信金「...

新光金法說會上提出「新新併」六大聲明 全文一次看

新光金控今日召開法說會，對於中信金在上周法說會上所提出的九大聲明，新光金今日以6大聲明回應。新光金...

談雙龍搶親 新光金總座首發聲：雙方進行的「是婚姻而非出售」

新光金控總經理陳恩光今日首度在法說會上，回應對兩大金控搶親新光金的看法。陳恩光以「新娘」的感覺來談新光金與台新金的合併。...

吳東亮：新新併完全合法 台新金尾盤湧入買單急拉

台新金（2887）董座吳東亮被爆滲透新光金（2888），新光金董事會才會接受台新金開出比中信金（2891）更差的條件合併...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。