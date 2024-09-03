新光金合併案引發熱議 金管會不到二周內收到近30件陳情案

中信金、台新金「龍虎搶珠」新光金引發熱議，連金管會受理的申訴案也大增。金管會今日坦言，的確有接到民眾關於新光金併購，近一、二周內就收到20、30件陳情案；金管會也指出，目前案件還在審查中，併購案會涉及不同利害關係人，包括股東、員工、客戶等，有來自不同利害關係人的意見，金管會也會依照人民陳情的流程來處理。是否需要補件，銀行局則未予回應，只表示還在審查中。

原本外界以「雙龍搶珠」形容中信金、台新金爭婚新光金，但金融界則有不少業界高層，另以「龍虎搶珠」來比喻，因為台新金大股東吳東亮屬虎，而中信金大股東辜仲諒屬龍。而相關金管會的申訴案件大增，市場則解讀，目的應是希望影響金管會的決定。

金管會的審查結果，最晚9月16日揭曉，在這段期間，不論是中信金、台新金都各擁學者專家出頭，雙方在媒體上大打筆戰之外，還一路從平面打到電視台的談話性節目，堪稱近幾年來廝殺最激烈的併購戰，而這些文章、言論，金管會是否參考？另外，申訴案件裡，是否也有學者專家前來「投書」金管會？

銀行局長童政彰回應，金管會強調維持金融市場的穩定及發展，市場參與者，包括負責人、大股東等也要對此有所認知，行政機關對相關案件都會依法來進行相關審理、依法行政，也不會對外界評論逐一回應；他也表示，陳情案件有不同類型，不宜逐一陳述。

至於股價波動大，是否有小股東質疑價格或是因為投資損失而向金管會申訴？對此，童政彰回應，不宜揭露每個陳情者的陳情內容，但若是這類問題，市場已有相關的監控機制（指證交所）來處理。