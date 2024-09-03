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影／新光金總座：和台新愛情長跑兩年、併購非價高者得

攝影中心／ 聯合報林澔一／台北即時報導
新光金控下午舉行法說會，新光金控總經理陳恩光（右）與新光人壽總經理黃敏義（左）等人出席。陳恩光指台新金和新光金是愛情長跑，且雙方都屬泛新光集團，有相似的DNA，未來合併才能走得長久。記者林澔一／攝影
新光金控下午舉行法說會，新光金控總經理陳恩光（右）與新光人壽總經理黃敏義（左）等人出席。陳恩光指台新金和新光金是愛情長跑，且雙方都屬泛新光集團，有相似的DNA，未來合併才能走得長久。記者林澔一／攝影

新光金下午舉行法人說明會，新光金控總經理陳恩光、新光人壽總經理黃敏義、新光銀行總經理李正國等人出席。對於台新金、中信金「搶親大戰」僵局持續，新光金總經理陳恩光表示，對於併購案不是價格者得，新光金與台新金算是經過兩年的「愛情長跑」。陳恩光強調股東權益重要，但新光員工與客戶的權益也不能忽視。而且新光品牌留存下來，對員工有更重要的意義。

新光金也針對中信金8月28日法說的9點聲明回應，表明新光金合意的併購對象為台新金控，並認為中信金從未與新光金接洽，「突襲」行為影響金融秩序。新光金認為，台新金與新光金的合意併購，能幫助新光金實現利益最大化，包括兩家金控都系出同源，成員、業務組合的互補性、市值的接近性。在此基礎上，未來的合併整合一定會比被其他金控併購來得更順利。

台新金、中信金「搶親大戰」僵局持續，新光金控下午舉行法說會。記者林澔一／攝影
台新金、中信金「搶親大戰」僵局持續，新光金控下午舉行法說會。記者林澔一／攝影

中信金控 台新金控 新光金控

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