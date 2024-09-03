影／新光金總座：和台新愛情長跑兩年、併購非價高者得
新光金下午舉行法人說明會，新光金控總經理陳恩光、新光人壽總經理黃敏義、新光銀行總經理李正國等人出席。對於台新金、中信金「搶親大戰」僵局持續，新光金總經理陳恩光表示，對於併購案不是價格者得，新光金與台新金算是經過兩年的「愛情長跑」。陳恩光強調股東權益重要，但新光員工與客戶的權益也不能忽視。而且新光品牌留存下來，對員工有更重要的意義。
新光金也針對中信金8月28日法說的9點聲明回應，表明新光金合意的併購對象為台新金控，並認為中信金從未與新光金接洽，「突襲」行為影響金融秩序。新光金認為，台新金與新光金的合意併購，能幫助新光金實現利益最大化，包括兩家金控都系出同源，成員、業務組合的互補性、市值的接近性。在此基礎上，未來的合併整合一定會比被其他金控併購來得更順利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言