談雙龍搶親 新光金總座首發聲：雙方進行的「是婚姻而非出售」

新光金控總經理陳恩光今日首度在法說會上，回應對兩大金控搶親新光金的看法。陳恩光以「新娘」的感覺來談新光金與台新金的合併。他指出，雙方在進行的「是婚姻而非出售」，最近很多場合提到出價，這會讓新光金進行的事情「價高者得」的出售，新光金希望的仍是追求「長遠幸福、永續發展」的婚姻。股東權益也很重要，要三贏，股東員工客戶都重要，結婚早生貴子，美滿幸福不是只有夫妻二位。

陳恩光表示，以他自己看，和台新是「愛情長跑」，二年前5月、6月之間已提出有意思求娶新高，他自己在股東會也提過：「談戀愛要告白比較直接一些」，他進而指出，不只告白，「還要約出來拍拖（約會交往）！」，要相互認識，互相了解，必須有這樣的過程才行，不能只看漂亮，但認識之後才發現脾氣很糟，要充分了解才行。

陳恩光話鋒一轉，指出雙方經過專業顧問出來做盡職調查，這個過程就是互相了解的過程，不是只有了解對方好處，也包括壞處，這對未來很重要，否則就會「因誤會而結合，因了解而分離」。

陳恩光也表示，若從新娘的角度來看，希望帶來家庭幸福，因為員工幸福，服務就會好，客戶也會幸福，客戶認為公司、員工穩定，生意自然就會來，業務會更上一層樓，因此，不只股東追求權益最大化，在此同時，客戶及員工也要安好，新光金才能永續發展 。

目前台新金在對員工保障方面，已提出具體的保障，另外，員工士氣很重要，要繼續打拚，努力工作，大家在繼續走的過程中，新郎是否有同理心很重要。夫妻不可能不吵架，但要有同理心互相諒解，因為公司成功要靠大家的整合，整合順利，才會有真正成功的婚姻。台新是泛新光集團，更露骨一些說，是大家都有差不多的DNA，同理心會較不一樣。例如，夫妻吵架和解，是因為看到小孩，仍要找出共同點，DNA、血夜也好，最重要是要找到和解（compromise）。陳恩光也強調，合併之後，新光金名字和品牌都要保留，這是很重要的。

他表示，台新之前的五個聲明，新光金都認同，包括「不排除適當時間做適當事情」，價格的調整不是單方面的，會保持溝通。