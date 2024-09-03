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吳東亮被爆滲透新光金 台新金提3大聲明回應

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金董事長吳東亮。記者戴玉翔／攝影
台新金董事長吳東亮。記者戴玉翔／攝影

台新金與新光金「新新併」延燒，台北地檢署接獲檢舉，新光金董事會早就被台新金董事長吳東亮滲透，使得新光金接受台新金開出比中信金更差的條件，違反「金金分離」原則，對此，台新金3日提出3點聲明表示，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有之秩序。

台新金控提出3點聲明，第一、金控公司負責人及關係人有關「金金分離」原則，法有明文規範，本公司及負責人均恪遵法令執行相關事務。

第二、有關媒體報導影射之金金分離疑慮，均非事實。本公司與新光金控為二家獨立之金控公司，新光金控董事新柏公司之4席法人代表並非本公司負責人之關係人，業由主管機關檢視確認無違反金金分離規定，且經媒體數次報導主管機關認定前揭事宜符合金金分離規定之看法。

第三、值此台新金控及新光金控合意併購進行之際，謹請各界自律，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有之秩序。

中信金控 台新金控 新光金控

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