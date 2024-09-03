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被爆滲透新光金！北檢掌握「關鍵錄音檔」 吳東亮回應了

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒／台北即時報導
台新金董事長吳東亮。記者戴玉翔／攝影
台新金董事長吳東亮。記者戴玉翔／攝影

「新新併」有貓膩？台新金董座吳東亮被爆滲透新光金，北檢掌握關鍵錄音檔偵辦中。對此，吳東亮3日表示，完全合法、完全沒有問題，都是有心人士放話、造謠、抹黑，「我們會提出最嚴厲的法律對策」。

吳東亮今上午出席由行政院長卓榮泰召開的首場經濟發展委員會顧問會議，多位產業界大咖都將親自與會，吳東亮在進入會場前接受媒體聯訪時做以上表示。

新光金與台新金「新新併」傳出有內鬼，媒體爆料，台北地檢署接到檢舉，內容是新光金董事會早被台新金董座吳東亮滲透，才會接受台新金開出比中信金更差的條件合併，甚至有錄音鐵證曝光。

針對媒體爆料新光金董事會早被滲透一事，吳東亮不承認，他強調，根本沒有這件事，他還說音檔是偽造、是剪接。至於是不是他本人的談話？吳東亮說，這是很多會議，但不應該錄，這是盜錄。

吳東亮還強調，不管股東權行使、不管新新併手續、不管金金分離政府的要求，一切都是以最高水準在執行，「大家放心，這些都是誣告、都是謠言」。

中信金控 台新金控 新光金控

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