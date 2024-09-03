「新新併」委託書大戰開打 市場估台新金拿下三成

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
「新新併」兩大金控持續過招。 聯合報系資料庫
「新新併」兩大金控持續過招。 聯合報系資料庫

「新新併」兩大金控持續過招，據悉，台新金正積極徵求委託書，包含聯洲、長龍、全通等三大民間委託書徵求通路，希望在10月9日新光（2888）、台新（2887）股東臨時會時順利完成「新新併」，據通路商了解，估至少拿下二成三成股權。

此外，中信金（2891）8月26日將〈公開收購新光金計畫書〉送交金管會，至今並無收到要求補件的訊息，代表金管會正如火如荼的審查中，要趕在9月16日前給中信金一個答覆。

中信金、台新金搶親進度
中信金、台新金搶親進度

不願具名證券總經理表示，手握新光金股東名冊的台新金，正在市場上積極聯合三大通路徵求委託書，以較佳的股東會紀念品吸引小股東釋出手中委託書，倘若中信金獲得公開收購資格，當然小股東也可以同時登記應賣給中信金，雙邊進行兩頭賺、一點都不衝突。

雖然支持新新併的新光金股東，仍然期待新新併的兩家公司，能盡速召開臨時股權會，調整換股比例，讓股東願意保留新光金股票，等待換股基準日，但截至目前為止，兩家公司尚未釋出具體的調整時間及調整比例，未來新新併若在換股比例不變的情形下，要說服股東，困難度勢必提高。

據了解，委託書跟應賣是雙邊進行，如果小股東兩手賺，有可能會造成股東臨時會通過新新併，公開收購也同時進行，中信金有很大機會因為持有台新股票，在換股基準日當日，轉換成新新併的新公司，變成新公司的大股東，這部分仍待後續主管機關出面處理，才能進一步釐清。

不過，面臨股東臨時會的到來，第一戰就是委託書之爭，通路人士推測，台新金至少可以徵求到20至30%的股權，這次的股東臨時會攸關新光金、台新金兩家金控未來的命運，台新金已經和三大委託書徵求通路講好，金融圈人士坦言，這次台新收委託書的積極度很高，「感覺出台新金有勢必要過關的決心。」

金融圈人士分析，台新收到的比率一定要比中信金收的股權還要高，才能對主管機關證實很多股東是支持換股合併，至少要先取得實際的數據去說服金管會。


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