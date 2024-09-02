新光金合併案 金管會促中信、台新落實增資

中信金控上周已遞件金管會申請公開收購新光金控，知情人士指出，衡量中信金的財資力、獲利狀況、出價新光金的水準等因素，金管會核准中信金公開收購的機率不低，但將是「附條件」開放，也就是要求中信金簽署對新壽的「增資承諾書」，而且要以金控出面辦現金增資的方式為新壽增資。

此外，台新金為了順利推動與新光金換股合併，針對十月九日的股東臨時會，據了解，除了找上委託書徵求大王張永祥和聯洲、長龍、全通等三大民間委託書徵求通路之外，也積極找券商協助徵求委託書，其中公股券商的動向備受關注，但包括兆豐證券、第一金證券、合庫證券、華南永昌證券等泛公股體系的券商，已決定「保持中立」不涉入，而前兩大券商元大證、凱基證，以及群益金鼎證在委託書徵求上也保持中立。

而在增資承諾書上，不只中信金被金管會要求簽署，若台新金和新光金在十月九日的股臨會通過兩家金控的合併案，向金管會提出申請時，金管會同樣會要求台新金必須簽署增資承諾書。

據指出，金管會不論對中信金或是對台新金，要求的增資方式都一樣；除了動用金控的帳上既有現金之外，必須要由金控出面發行新股來辦理現金增資，為新壽注資，不能用發行「次順位債券」，或是由其他子公司上繳盈餘的方式來辦現增，而必須是真槍實彈由大股東掏腰包為新壽現增。

至於金額多少？知情人士說，去年新光金旗下新壽獲利情況不佳，當時金管會評估新壽增資金額至少要一千五百億元，並且曾告知台新金；如今隨著上半年新壽獲利轉正，可能調降增資金額。