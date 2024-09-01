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新光金將法說 法人聚焦合併案
新光金出售演變成新新併、中信金公開收購雙龍搶珠局面，各方角力不斷。新光金將於本周九月三日召開第二季法人說明會，預期合併案將成為外界關注焦點。
台新金和新光金八月二十二日同步召開臨時董事會，通過以換股方式進行合併，換股比例為一股新光金可換台新金○點六○二二股，若以新光金停牌前一日價格計算，收購價為十一點三二元。而台新金與新光金將於十月九日開股東臨時會，提請股東通過新新併。
中信金則於八月二十三日提出公開收購新光金，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為一股新光金換發中信金○點三一三二股及現金四點○九元，取得新光金控百分之十至百分之五十一股權。若中信金取得百分之五十一持股，估計現金加股票總規模高達一千三百一十四億元，每股收購價十四點五五元。
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