新光金法說 合併案聚焦…金控、壽險下半年展望同受關注

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，結果尚未明朗之際，各方角力不斷。而新光金將於9月3日（周二）召開第2季法人說明會，預期合併案將成為外界關注焦點。

8月20日傍晚，中信金發出重訊，公告「董事會決議通過向金管會申請投資新光金控」，為這場雙龍搶珠揭開序幕；而台新金（2887）和新光金8月22日，宣布同步召開臨時董事會，通過以「換股方式」進行合併。

雙方提出的換股比例為1股新光金可換台新金0.6022股，若以新光金停牌前一日價格計算，收購價為11.32元。而台新金與新光金將於10月9日開股東臨時會提請股東通過新新併。

中信金則於8月23日提出公開收購新光金，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金換發中信金0.3132股及現金4.09元，取得新光金控10%至51%股權。

若中信金取得51％持股，估計現金加股票總規模高達1,314億元，每股收購價14.55元，硬是比台新金提出的價格高出近三成，也讓合併案議題愈演愈烈。至於台新金與新光金的合併方案是否調高換股比例，仍須經過董事會決議。

另外，新光金獲利轉穩，上半年受惠人壽、銀行及證券子公司三動能齊發，加上股市上漲推升投資與其他淨收益增加，累計上半年稅後純益達204.1億元，一舉突破200億元大關，每股稅後純益（EPS）達1.31元，創下金控成立以來新高紀錄。