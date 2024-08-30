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富邦金總座看「金金併」：非合意模式 恐有連鎖效應

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

富邦金控（2881）昨（29）日舉行第2季法說會，外界關注，富邦金控併購日盛金控成為國內「金金併」非合意併購始祖，總經理韓蔚廷如何看待新光金搶親大戰，他回應，若這次併購程序順利走完，未來對金融市場可能產生的效應為「大家日後都會考量是否採非合意併購途徑，作為成長方式。」

對於富邦金是否有意願再透過金融併購達到業務成長目標，韓蔚廷說，答案是肯定的，併購過程若能合意會比不合意好，富邦金將持續評估機會，只要對客戶好、能持續增加股東權益，提高對客戶服務的整體覆蓋的水平，都樂意進行評估，且所有的次產業，例如銀行、證券都會列入考量，至於壽險，相對不敢說，雖然還是會考慮，但因市占較高，併購時還有公平會等更多考量。

以併購日盛金經驗而言，韓蔚廷說，資本規劃和與員工溝通很重要，「這是我們經歷過的」，以現在情況來看，併購資本規劃需包含併購壽險後，因應接軌該公司可能產生的增資需求。

至於現金收購與透過換股哪一項較有優勢，韓蔚廷說，富邦金當初併購日盛金是用現金，對賣方股東而言會比較確定，若採換股，股票未來可能漲、也可能跌。

中信金控 台新金控 新光金控

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