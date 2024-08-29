快訊

颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

MLB／大谷翔平首局首打席開砲 42轟穩居國聯全壘打王

進水的iPhone靠「2分鐘都市傳說」有用嗎？手機實測排水功能曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信金歡迎台新調升換股價格 盤中挫低逾1%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中信金控總部。聯合報系資料照片
中信金控總部。聯合報系資料照片

中信金（2891）28日特地在法說會前舉行記者會，針對台新金（2887）表示不排除調高換股比例，中信金副董事長吳一揆表示，「歡迎台新調升價格」，並強調即使合併新光金（2888），也會維持現行配發的股利水準，然中信金29日股價走勢持續疲弱，盤中下跌逾1%。

中信金總經理高麗雪發出九大聲明強調，中信金的公開收購「絕不是偷襲」，而且經過主管機關核准才會公開收購。且收購主因為中信金看好合併新光金可以產生極大的綜效。

以中信金十年前合併台灣人壽來說，十年以來淨值成長5.8倍，由240億元成長到1,645億元，台灣人壽的獲利能力也由合併前一年的虧損18億元，累積到今年的上半年總獲利已經達到1,173億元。

高麗雪表示，公司進行併購應以保障「股東權益為優先」，雙方即使董事會合意，倘若董事會合意的併購條件較其他競爭者有差距，沒理由設定合意優先、甚至排除其他條件較佳者，否則將會損及股東權益。

吳一揆舉例，中信證券市占率1%，新光金旗下元富證券市占4%，若雙方合併，市占率5%也是在前十大券商，此綜效對新光金股東而言，能換成中信金股票將更有價值，如同中信當年併購萬通銀行、台灣人壽，已為原股東創造超過五倍或是十倍的價格。

中信金今股價表現疲弱，盤中下跌逾1%，外資已連八賣，不過投信連續買超四天；競爭對象台新金續跌，跌幅較中信金來得重，盤中下跌逾2%，跌破月線；新光金則在平盤附近震盪。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

新聞幕後／併新光金 中信金有「公開收購三部曲」

不動產放款尚有千億空間 中信金總座：三大策略迎戰總量管制

搶親新光金價格戰開打！中信金九點聲明全文一次看

看好併購新光金綜效 中信金：保障雙方股東權益

相關新聞

新光金今日下午召開董事會 是否再討論「新新併」備受矚目

據了解，新光金將在今日下午召開董事會，原本市場傳出可能提出拉高與台新金合併的換股比例討論，但相關人士指出，董事會通知是在...

中信金歡迎台新調升換股價格 盤中挫低逾1%

中信金（2891）28日特地在法說會前舉行記者會，針對台新金（2887）表示不排除調高換股比例，中信金副董事長吳一揆表示...

新光金爭奪戰內幕！吳東進憂太委屈 急找辜仲諒出馬...最後花落誰家？4套劇本推演

金融界睽違多時再現搶親大戲，這次由台新金、中信金兩大金控擔綱主角，爭奪新光金。台新金率先出招提出換股合併，中信金隨後採更高的公開收購價，為這場競爭增添戲劇性。

搶親新光金 戰火升溫 中信金：歡迎台新調高價格

台新金、中信金搶親新光金大戰，價格戰開打，針對台新金表示不排除調高換股比例，中信金副董事長吳一揆昨（28）日表示，「歡迎...

新光併購案 「三合一」埋伏筆 股臨會後再說引臆測

中信金副董事長吳一揆昨（28）日在法說會上，對於未來公開收購取得的新光金股票，是否換成「台新新光金」股票，強調將等雙方股...

新光股東指背信 新光、台新駁斥

台新金、新光金宣布換股合併，有新光金股東認為，換股比例不合理，損害股東權益及違反金金分離，告發新光金董事及新勝董事長五人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。