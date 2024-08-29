中信金歡迎台新調升換股價格 盤中挫低逾1%

中信金（2891）28日特地在法說會前舉行記者會，針對台新金（2887）表示不排除調高換股比例，中信金副董事長吳一揆表示，「歡迎台新調升價格」，並強調即使合併新光金（2888），也會維持現行配發的股利水準，然中信金29日股價走勢持續疲弱，盤中下跌逾1%。

中信金總經理高麗雪發出九大聲明強調，中信金的公開收購「絕不是偷襲」，而且經過主管機關核准才會公開收購。且收購主因為中信金看好合併新光金可以產生極大的綜效。

以中信金十年前合併台灣人壽來說，十年以來淨值成長5.8倍，由240億元成長到1,645億元，台灣人壽的獲利能力也由合併前一年的虧損18億元，累積到今年的上半年總獲利已經達到1,173億元。

高麗雪表示，公司進行併購應以保障「股東權益為優先」，雙方即使董事會合意，倘若董事會合意的併購條件較其他競爭者有差距，沒理由設定合意優先、甚至排除其他條件較佳者，否則將會損及股東權益。

吳一揆舉例，中信證券市占率1%，新光金旗下元富證券市占4%，若雙方合併，市占率5%也是在前十大券商，此綜效對新光金股東而言，能換成中信金股票將更有價值，如同中信當年併購萬通銀行、台灣人壽，已為原股東創造超過五倍或是十倍的價格。

中信金今股價表現疲弱，盤中下跌逾1%，外資已連八賣，不過投信連續買超四天；競爭對象台新金續跌，跌幅較中信金來得重，盤中下跌逾2%，跌破月線；新光金則在平盤附近震盪。