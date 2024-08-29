新聞眼／併購搶先機 比議題也比氣勢

台新金、中信金搶親新光金的「三角戀」漸趨白熱化，台新金總經理林維俊前一天利用法說會「出招」，中信金罕見在法說會前開記者會，更由副董事長吳一揆和總經理高麗雪聯袂登場，回擊林維俊的說詞，兩邊言詞過招處處可見機鋒，不只要比議題主導能力，更要比氣勢，就是希望在這場併購大戰中搶得先機。

這場金融併購之爭在雙方董事會通過決議後戰火點燃後，但並未因中信金向金管會申請公開收購暫歇，雙方的戰線更延伸到更高層次的法律戰。首先，台新金挑戰中信金的大股東適格性問題，卻未料「後院失火」，新光金股東提告新光金大股東新勝公司董事長、台新金董娘彭雪芬，一是去年新勝公司出面徵求委託書、動用經費的過程，乃至於質疑董事會通過換股比例。

而金管會擁有最終裁判權，也是市場秩序維護者，在受理中信金的公開收購申請後，十五天內如何決定，引發金融圈高度矚目。解讀銀行局副局長童政彰提出的七大回應，除了釐清大股東適格性問題不適用於中信金公開收購新光金的申請之外，另一個弦外之音在於強調所謂的「金融穩定性」。

對金管會而言，最重要的股東權益、金融穩定的保障，價格自然是其中一環，不能損害小股東利益，但另一個更重要的在於誰口袋深，最有能力為新光人壽增資，因為該增資的不增資，使靠天吃飯、股匯收益無法保證長久的壽險亮紅燈，將損及保戶權益，才會危害金融體系，而不是合意或敵意併購先後的問題，顯見金管會有意以更高層次裁決雙龍搶珠紛爭。