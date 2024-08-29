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中信：併購應評估增資能力

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控昨天舉行記者會，由中信金副董事長吳一揆（右）與總經理高麗雪（左）出席，回應外界對公開收購新光金的種種問題。記者潘俊宏／攝影
中信金控昨天舉行記者會，由中信金副董事長吳一揆（右）與總經理高麗雪（左）出席，回應外界對公開收購新光金的種種問題。記者潘俊宏／攝影

台新金控中信金控搶併新光金控成為市場關注焦點，中信金昨開法說會，會前由副董事長吳一揆、總經理高麗雪主持記者會，說明併購新光金規畫的來龍去脈。兩人強調即使合併新光金，也會維持現行配發的股利水準，並主打「增資牌」，以合併台灣人壽為例，凸顯中信金有增資實力和履行承諾的能力，希望「中新併」後能催生台灣金融業的「護國神山」。

對於台新金總經理林維俊前天表示，不排除調高與新光金合併的換股比例，吳一揆昨說，歡迎台新調升價格。至於中信金是否有考慮「跟進加價」？吳一揆回應，會隨時關注市場的變動，「等他們調整我們再說」。

中信金：打造金融護國神山

高麗雪則在會中提出九大聲明，並強調中信金的公開收購「絕不是偷襲」。吳一揆則證實，是在新光金前董事長吳東進來找有姻親關係的中信金董事長顏文隆，顏因此交付經營團隊評估，且絕非「請託就出手」，而是確定合併對中信金和新光金股東都有綜效，才向金管會遞件。兩人希望「中新併」後能催生台灣金融業的「護國神山」。

台新、中信火線交鋒 製表／陳儷方 圖／聯合報提供
台新、中信火線交鋒 製表／陳儷方 圖／聯合報提供

對於中信金履行增資承諾的能力，吳一揆指出，中信金當年併台壽就已承諾金管會，「台壽資本適足率（RBC）要百分之三百之上」，多年來都有履行。他也意有所指地說，併購者應該評估自身增資能力，「否則對自己造成困擾，還因為不能增資而造成大家不安」，而中信銀六百億的獲利，就是增資能力的保證。高麗雪也說，股東在選擇時，「也要看對方是否有因未予增資而被罰的紀錄」。

針對台新金質疑大股東適格性問題，吳一揆指出，台新金涉及的金金分離及違規插旗或關係人交易等有損股東權益疑慮，「這更應是關注的焦點，因為這對未來新光金是非常大的挑戰」。

台新金：未違金金分離規定

對此，台新金發出聲明回應，首先，金控公司負責人及其關係人應遵循「金金分離」原則，法有明文規範，董事長吳東亮及妻子彭雪芬均恪守法令，且也經金管會檢視確認符合金金分離原則；其次，公司法人董事嘉浩公司、彭雪芬均未擔任新光金控董事，未違反金金分離規定。

針對合併後的員工權益保障，吳一揆說，「中信金只會多、不會少」，當年中信金併台壽時，是第一家提出保障留用三年的金控，「可見中信只會提出更好的保障」。

中信金控 台新金控 新光金控

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