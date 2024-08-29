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中信金副董吳一揆證實 新光吳東進曾主動接觸

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

中信金控（2891）向金管會申請公開收購新光金控，外界傳聞，新光金控創辦人吳東進有找過辜仲諒洽談合併一事。對此，中信金控副董事長吳一揆昨（28）日在法說會上證實，新光金控創辦人吳東進的確向中信金控董事長顏文隆請託。

吳一揆透露，就他了解，吳東進有來找顏文隆，因為大家都知道他們是姻親，顏文隆的姪女顏瑋儀嫁給吳東進的獨子吳昕東。顏文隆接到訊息就交給中信金控管理階層評估兩金控的合併案。

吳一揆強調，不是顏文隆給管理階層才評估收購新光金一案，事實上，管理階層是隨時都在注意市場上可以併購的標的，或是在哪一些目標公司上有低估的狀況，經過評估結果，「不是說請託一定要去做這件事，而是真正經過所有財務、法務、以及專業顧問財務的試算，經過非常長的時間考量」，一旦能順利合併，將能為新光金股東帶來非常大的綜效，才會向金管會提件，申請公開收購。

針對外界好奇，吳東進和辜仲諒兩人是否有通過電話，吳一揆指出，因為不是當事人，無法代為回答。

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