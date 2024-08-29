搶親新光金 戰火升溫 中信金：歡迎台新調高價格

台新金、中信金（2891）搶親新光金大戰，價格戰開打，針對台新金表示不排除調高換股比例，中信金副董事長吳一揆昨（28）日表示，「歡迎台新調升價格，那表示我們當初的出價已彰顯了新光的價值。」若台新金調整換股比例，中信金是否也會調高價格？吳一揆說，「等他們調整我們再說。」

吳一揆強調，「中信金才是新光金40萬股東的最佳選擇」，公司聘請大摩及普華兩家財務顧問，確認併購新光金將產生極大綜效，兩家金控合併後，規模比渣打、新加坡大華銀行還大，「能讓台灣有走上亞洲和世界舞台的金控，有如台積電、鴻海一般，產生金融業的護國神山」。

中信金昨天召開法說會，特地在法說會前舉行記者會，由吳一揆與中信金總經理高麗雪主持，說明公開收購新光金的來龍去脈。高麗雪強調，中信金的公開收購「絕不是偷襲」，而且絕對是經過主管機關核准才會公開收購。

吳一揆強調，即使合併新光金，也會維持現行配發的股利水準，中信金70%獲利來自銀行，30%是壽險，所以相信未來併購新壽，也能因應每一次的增資需求。他強調從合併台灣人壽的經驗，多年來維持RBC（資本適足率）在300%的能力，就顯見中信金有增資實力和履行承諾的能力。

外界關心，若台新金、新光金10月9日舉行股東臨時會通過換股合併，中信金因為公開收購所持有的新光金股票，是否轉換為「台新新光金控」的股票？吳一揆語帶玄機表示，「等股臨會開完之後再說。」

此外，由於壽險的淨值波動大，中信金此次出價以股票加計現金，每股14.55元買新光金，該如何說服股東們沒有買貴？高麗雪解釋，內部評估除了本身價值，也有把近來中信金營運之後可產生的綜效，包括銀行、保險、證券等子公司的綜效，分給新光金的股東，這也是訂價基礎之一。

吳一揆舉例，中信證券市占率1%，新光金旗下元富證券市占4%，若雙方合併，市占率5%也是在前十大券商，此綜效對新光金股東而言，能換成中信金股票將更有價值，如同中信當年併購萬通銀行、台灣人壽，已為原股東創造超過五倍或是十倍的價格。