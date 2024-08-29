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中信金喊話：大併小風險小

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

搶親新光金大戰愈演愈烈，中信金（2891）總經理高麗雪昨（28）日發出九大聲明強調，中信金在這場收購中並非「突襲」，也向金管會喊話，併購案應以「股東權益為優先考量」、而非雙方合意，更直指「大併小風險小、小併大風險大」，希望金管會公平審核。

中信金發出的九點聲明指出，公司進行併購應以保障「股東權益為優先」，雙方即使董事會合意，倘若董事會合意的併購條件較其他競爭者有差距，沒理由設定合意優先、甚至排除其他條件較佳者，否則將會損及股東權益，反觀國際併購實務從未見過董事會合意較保障股東權益為優先。

高麗雪表示，中信金規模大於新光金，新光金規模大於台新金，從過去併購案例看，大併小風險小、小併大風險大。因此，大併小合併成功機率相對高，日後經營也相對穩定，若產生風險也有較高承受力。

此外，主管機關也要考慮公司增資能力及過往有無因無法增資而遭裁罰紀錄，這也是併購案需審視的主要條件。

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