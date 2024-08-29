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新光股東指背信 新光、台新駁斥

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新金（2887）、新光金宣布換股合併，有新光金股東認為，換股比例不合理，損害股東權益及違反金金分離，告發新光金董事及新勝董事長五人；新光金、台新金對此皆於昨（28）日提出聲明駁斥。

新光金表示，針對合併案，公司均依規辦理相關程序，如成立工作小組；簽訂保密承諾書；選定外部財務顧問、會計師及律師等專家顧問，辦理嚴謹查核盡職調查；委請獨立專家就換股比例合理性提供意見等。

台新金指出，金控公司負責人及其關係人應遵循「金金分離」原則，法有明文規範；本公司負責人及其配偶均恪守法令，且亦經主管機關檢視確認符合金金分離原則。本公司法人董事嘉浩公司、本公司董事長之配偶彭雪芬，均未擔任新光金董事，自無違反金金分離規定情事。

新新併將以0.6022股台新金換1股新光金，以當時交易價格計算，是以新光金低於市價換股，新光金股東認為，換股比例不合理，告發新光金董事洪士琪、魏寶生、林敦仁、吳東明、新勝董事長彭雪芬等五人，涉犯證券交易法之特別背信，且其認為台新金董事長吳東亮與妻子彭雪芬透過共同擔任「嘉浩股份有限公司」的唯二股東，實質控制台新金及新光金，違反金金分離。

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