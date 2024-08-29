新光併購案 「三合一」埋伏筆 股臨會後再說引臆測

中信金（2891）副董事長吳一揆昨（28）日在法說會上，對於未來公開收購取得的新光金股票，是否換成「台新新光金」股票，強調將等雙方股東臨時會開完後再說。此話一出，為未來新光金雙龍搶珠是否演變成「三合一」，埋下伏筆。

台新金與中信金同時競逐新光金，將寫台灣金融史上三大紀錄，一、首宗合意與非合意同時進行，二、首宗兩家金控同搶一家金控，三、結局二合一或三合一，都將牽動台灣金融三大家族─辜家、蔡家與吳家勢力版圖，各方此消彼漲，點燃新一波併購潮。

新光金出現雙龍搶珠結果推演 圖／經濟日報提供

台灣金融史上最大併購案，牽動了三家金控超過150萬名股東、數千萬名客戶，影響層面巨大。

據了解，10月9日新光與台新金同步召開股臨會，一旦雙方通過換股合併，這時候同時進行的中信金能收購到多少新光金持股，牽動金管會後續監理政策。

據金融圈推演，當10月9日股臨會通過換股，第一種結果是：中信金收足逾10%但卻未過半，中信金收購條件成就（達10%下限），因收購標的做了法律上的強制轉換，中信金被迫轉換成「台新新光金」持股至少約7%股東。

這如同「台新新光金」同時存在三大股東，變成吳東進、吳東亮和辜仲諒一起成為這家新金控實質大股東，三強鼎立。

這時候，中信金如果想進一步吃掉「台新新光金控」，需再向金管會遞件申請，金管會監理政策再度面臨挑戰；若中信金止步，例如僅轉成「台新新光金」約7%股東，就只能被迫賣股走人。

財金官員坦言，一家金控有三個實質大股東，股東結構過於複雜，勢必會影響營運，如果真的發生，金管會勢必在某個時間點採取動作。

第二種結果是，股臨會通過換股，中信金同時收購51%達陣，這是金管會最擔心的「新光金重婚」極具爭議的結果，新光金既聯姻又被搶親，雙方料將掀起法律戰。

若中信金在10月9日雙方股臨會前，宣布51%達陣，中信金可以向法院聲請，新光金違法召集股東會，要求禁止召開；若在股臨會後才達陣，中信金也可主張股臨會議無效，這時候台新金勢必反擊，「哪家金控能真正代表民意？」成為法律攻防戰。

一旦台新與中信金因「搶親」打起法律戰，金管會可能要求雙方先解決「婚事」爭議，才會再進行後續審議；但一位併購律師提醒，通常法院都會詢問金管會意見，金管會屆時如何表態，也考驗金管會監理智慧。

一位金融高層指出，不論這場「搶親」大戰怎麼走，絕對是一場史上空前的資本戰、法律戰、人脈戰，將成為金控史上的併購教案。